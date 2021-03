"Hotel Paradise 3": Widzowie podzieleni po ostatnim odcinku! Sugerują, że Krystian powinien odpaść! Dlaczego? 

Po ostatnim odcinku "Hotelu Paradise" widzowie są mocno podzieleni w sprawie Basi, Krystiana i Patrycji, czyli dość niezwykłego trójkąta w show. Patrycja i Krystian wybrali się na randkę, która nie była dla nich specjalnie udana. Jednak potem było znacznie gorzej! Co się wydarzyło w show i jak to komentują fani programu? Zobaczcie!

"Hotel Paradise": Krystian i Basia vs. Patrycja! Kto wygra?

Panowie w środowym odcinku uczyli się tańczyć pod okiem nowej uczestniczki, Nathalii. Następnie musieli nauczyć swojego układu dziewczyny. Uczestnikom wydawało się, że ta para, która wygra konkurs, dostanie immunitet, choć nic takiego nie padło. Wówczas między Krystianem a Patrycją zaczęła się poważna kłótnia. Na początku Krystian nie chciał uczyć Patrycji, bo nie chciał dostać wyimaginowanego immunitetu. To bardzo nie spodobało się dziewczynie, która skwitowała:

Zachowujesz się jak największy dupek

Krystian stwierdził zaś, że nie podoba mu się to, że Patrycja go wyzywa. Oczywiście wspierała go również Basia, która wydaje się, że coraz bardziej zakochuje się w chłopaku.

Co na to fani show? Są dwa obozy!

Internauci krytykują Patrycję z "Hotelu Paradise 3"!

Wielu widzów ostro krytykuje Patrycję i jej zachowanie! Niektórzy mają nadzieję, że dziewczyna szybko odpadnie:

Ta dziewczyna jest irytująca okropnie.

Nie da się słuchać jej, wydziera się tylko i jakieś pretensje do Krystiana..

Z całym szacunkiem, ale ta nowa z tym zachowaniem poniżej krytyki

Ta Patrycja jest straszna wredota

A inni bronią!

Jednak jest też ogromna część, która broni dziewczyny, zarzucając Krystianowi granie nie fair! Niektórzy wprost sugerują, że powinien odpaść z show, inni krytykują jego relację z Basią:

Dlaczego wszyscy w tym programie zawsze zachowują się tak okropnie do nowych uczestników, przykro na to patrzeć kiedy są wszyscy przeciwko jednej osobie

co za dupek, on nawet się nie stara. ten program ma polegać też na dobrej zabawie, do cholery! na randkę Krystian vel Mariano Italiano poszedł z wielką łaską i z grymasem na twarzy, teraz nie chce nawet spróbować nauczyć ją tańczyć, bo Basia vel Zaborcza Atencjuszka odpadnie. chamówa zachowanie z jego strony, bezczelny typ.

Zero klasy ze strony Krystiana..zachował się jak dupek..nawet jak podoba mu się Basia,to nie usprawiedliwia to zachowania wobec Patrycji.

Nie wykonał zadania to out. Nie chciał jej nauczyć tańczyć...

A Wy po której stronie jesteście?

Basia i Krystian mają się ku sobie! Czy ktoś zniszczy ich relację?

Mat. prasowe

Co dalej z Patrycją?