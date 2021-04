"Hotel Paradise 3": Ostry hejt na Olę i Luizę po ostatniej Pandorze! "Szczyt hipokryzji". Luiza odpowiedziała!

Podczas ostatniej Puszki Pandory w "Hotel Paradise 3" było naprawdę gorąco. Mocno oberwało się przede wszystkim Oli i Luizie, gdzie gorzkich słów nie szczędził im Krystian, ale także Krzysztof, czy Kamil. Padły nawet słowa, że dziewczyny są zakłamane i fałszywe. Wygląda na to, że Internauci również są rozżaleni zachowaniem Oli i Luizy, bo w sieci pojawiło się mnóstwo krytycznych komentarzy. Na jeden z nich Luiza postanowiła zareagować.

Po tym, jak Luiza zdecydowała się rozbić parę Krystiana, atmosfera w "Hotelu Paradise" stała się dość napięta. Chłopak nie może wybaczyć dziewczynie tego zagrania, a po rozmowach z pozostałymi mieszkańcami hotelu utwierdził się, że Luiza spiskuje razem z Olą. Każdy fan programu doskonale wie, że dziewczyny razem się trzymają i omawiają każde zagranie.

Puszka Pandory, którą ostatnio mieliśmy okazję zobaczyć, była pierwszą po wyeliminowaniu Basi z programu. Nic więc dziwnego, że padły pytania związane z zagraniem Luizy. Wygląda na to, że nie tylko Krystian, ale również Kamil czy Krzysztof uważają, że dziewczynom zależy tylko na spiskowaniu i eliminacji najmocniejszych osób, a nie na utworzeniu prawdziwych relacji.

Zarówno Ola jak i Luiza wyparły się tego, że spiskują i stwierdziły, że ich zagrania są jak najbardziej w porządku. Wygląda jednak na to, że w słowa dziewczyn nie wierzą nie tylko uczestnicy, ale przede wszystkim fani show. Po ostatnim odcinku "Hotelu Paradise", pojawiło się mnóstwo krytycznych komentarzy w kierunku Luizy i Oli.

- Ola najwyższy czas do domu co za fałszywa dziewczyna i Luiza taka sama ☹ - piszą fani.

- Ja bym do Polski się wstydziła wrócić za takie knucie, spiski i jeszcze bezczelnie twierdzić, że nic się nie robi, no szczyt hipokryzji

Na jeden z komentarzy Luiza postanowiła zareagować. Fan napisał:

No i teraz Luiza oglądamy i widzimy, że to nie Krystian kłamał, a to ty byłaś jak żmija! Obejrzyj sobie jeszcze raz, bo może oglądamy wszyscy inny program - napisał jeden z internautów.

A my wiemy z wszystkimi uczestnikami, co się wydarzy, jaki będzie koniec, co się działo. Wszyscy się do teraz mocno trzymamy i wspieramy, a Wy się tak podniecacie - odparła Luiza.