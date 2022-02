"Hotel Paradise": Vanessa pokazała, jak wyglądała przed zabiegami! "Bobas bez makijażu"

Widzowie wiedzą, że odcinki "Hotelu Paradise" są niewielkim urywkiem z tego, co działo się w programie. Inaczej mogę podchodzić do tego sami uczestnicy. Choć do tej pory żaden z nich raczej nie narzekał na to, jak pokazuje ich produkcja, to jednak Vanessa nie ukrywa, że ma pewien żal do twórców programu. Gdyby nie ich zabiegi, nie zostałaby ogłoszona "księżniczką sezonu"? "Hotel Paradise": Vanessa "księżniczkowała" dla żartów? " Mateusz się nie obrażał" Vanessa swoim wejściem do "Hotelu Paradise" zrobiła ogromne wrażenie na uczestnikach. Piękna brunetka spodobała się zdecydowanie wszystkim panom mieszkającym w hotelu, jednak to serce Mateusza zabiło na jej widok mocnej. Vanessa wyczuła, że między nimi będzie coś więcej i to właśnie Mateusza wybrała na swoją pierwszą parę . Chwilę później zdecydowała się jednak na parę z Łukaszem, a to dlatego, że Mateusz nie był jej pewien, a Vanessa zapewniła, że zna swoją wartość i jeśli Mateusz miał kiedykolwiek jakieś wątpliwości do swojej pary, ona woli z niej zupełnie zrezygnować. Fani docenili pewność siebie Vanessy, choć takie podejście zostało także przez niektórych z nich mocno skrytykowane. Zobacz także: "Hotel Paradise" Vanessa podpadła widzom: "Lans i materializm". Teraz się tłumaczy Vanessa zresztą już wcześniej zwróciła uwagę widzów na swoje podejście do życia. Od zwykłego i to jeszcze bardzo zabawnego incydentu z klapkiem, została okrzyknięta przez widzów Vanessą-klapessą. Co prawda uczestniczka śmiała się z tego , jednak łatka mającej pretensje księżniczki została jej przypisana na dłużej. Gdy Vanessa i Mateusz znów zostali parą, widzowie ponownie zauważyli, że dziewczyna chce być traktowana jak najważniejsza...