"Hotel Paradise": Uczestniczka w zaskakującym wyznaniu o ciąży: "Mam półtora roku"

Od kilku dni na Instagramie Mariki i Grzegorza z "Hotelu Paradise" pojawiają się zdjęcia i nagrania, które mogą sugerować, że przyjaciele z programu są parą! Mimo, że fani nieustannie próbują dowiedzieć się prawdy, to Marika i Grzegorz wolą nie zdradzać jeszcze, co tak na prawdę ich łączy. Tajemnicza uczestniczka wyznała, że czeka z odpowiedzią na konkretny moment... Kiedy dowiemy się prawdy? "Hotel Paradise": Czy Marika i Grzegorz są w związku? Marika i Grzegorz z ostatniej edycji "Hotelu Paradise" wzbudzili wśród fanów szereg spekulacji na temat tego, czy są parą. Uczestnicy nawiązali w programie wyjątkową więź. Widzowie "Hotelu Paradise" uwielbiali oglądać na ekranie ich wspólne wygłupy i śpiewy. Mimo, że ich relacja nie weszła na wyższy etap w Panamie, to po programie nie pozostali sobie obojętni. Przez ostatnich kilka dni uczestnicy "Hotelu Paradise" spędzają ze sobą więcej czasu niż zwykle. Oboje publikują nagrania i zdjęcia, które wzbudziły wśród fanów podejrzenia. Marika z "Hotelu Paradise" pokazała ostatnio, jak Grzegorz ją masuje , co wskazuje na ich wyjątkową bliskość. Fani wciąż pytają o to, jaką relację mają ich ulubieni uczestnicy. Marika i Grzegorz z "Hotelu Paradise" wymijająco odpowiadają na pytanie o to czy są w związku. W rozmowie z cozatydzien.tvn.pl Marika, zapytana o krążące plotki, odpowiedziała: -Myślę, że niedługo na Instagramie pokażemy nieco więcej co nas łączy. Póki co to słodka tajemnica obserwujcie bacznie, bo w każdym stories jest nutka podpowiedzi - odpowiedziała tajemniczo. Zobacz także: "Hotel Paradise": Kasper pochwalił się zdjęciami w nowym kolorze włosów. Fani: "Kto go tak skrzywdził" Marika i Grzegorz ostatnio spędzają ze sobą każdą wolną...