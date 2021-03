"Hotel Paradise": Sebastian nie tylko eks Agi z "Love Island" ale również... gwiazda telewizji?!

Sebastian Tokarski dołączył do "Hotelu Paradise" w 3. odcinku i niemal od razu wzbudził zainteresowanie w sieci. Okazało się, że widzowie kojarzą już go m. in. ze związku z inną gwiazdą reality show. Uczestnik nowego "Hotelu Paradise" był związany z Agą Boryń, uczestniczką "Love Island". Jednak okazuje się, że to nie jedyny powód dla którego, widzom nie wydał się obcy. Sebastian Tokarski brał już udział w innych programach telewizyjnych!

Sebastian Tokarski z "Hotelu Paradise" debiutował w innych programach

Sebastian Tokarski dołączył do ekipy "Hotelu Paradise" kilka dni po starcie show i już zdążył namieszać pomiędzy dość bezpieczną parą, czyli Marcinem i Luizą. O ile początkowo uczestniczka deklarowała partnerowi lojalność, to pojawienie nowego uczestnika rzuciło nowe światło na sytuację panującą w programie.

Pojawienie się Sebastiana Tokarskiego odbiło się również szerokim echem na profilu instagramowym "Hotelu Paradise", gdzie widzowie od razu odkryli, że kojarzą go ze związku z inną gwiazdą "reality show". Chodzi o Agę Boryń z "Love Island", która aktualnie związana z Mattem z "Hotelu Paradise". Wygląda na to, że jej były chłopak ma również dużą szansę na odnalezienie miłości w tym samym programie i to na oczach kamer:

- Haha Sebek, były Agi z Lof Ajlent, a jak się rozstali, to mówił, że już nigdy związku z celebrytką, a teraz do hotelu poszedł 🙃🙃

- Były chłopak Agi z Love Island 😂😂😂😂 - pisali w sieci

Znalazło się również kilka osób, które pamiętają udział Sebastiana w innych programach! W jednym z nich wziął udział razem z Agą Boryń:

- Tak czułam, że go skądś znam. W związkach z modą byli razem

- Żenada on był nawet w grach małżeńskich

Wy również wychwyciliście te fakty?

Udział w "Hotelu Paradise" nie był telewizyjnym debiutem Sebastiana Tokarskiego!

Mat. prasowe

Sebastian Tokarski z "Hotelu Paradise 3" w programie "Gry małżeńskie" czy "Związki z modą", którego fragment zobaczycie poniżej: