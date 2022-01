"Hotel Paradise 4": Sara spotykała się z Mateuszem? Były uczestnik komentuje! 

W "Hotelu Paradise 3" naprawdę się dzieje! Najpierw w programie ponownie pojawiła się Kornelia, która przywróciła Krzysztofa, następnie podczas Rajskiego Rozdania weszła Basia, podczas imprezy na plaży uczestników zaskoczył Maurycy, a pod koniec Puszki Pandory zjawiła się Sara! Czy to nie koniec powrotów w trzeciej edycji kontrowersyjnego show? Na Instagramie kolejnego uczestnika programu pojawił się wpis, którym - zdaniem niektórych - zdradził zdecydowanie za dużo! "Hotel Paradise 3": Mariusz wróci do programu? Choć finał " Hotelu Paradise 3 " zbliża się wielkimi krokami, w programie dopiero zaczyna się dziać. Jak się okazuje, to, czy faworyci widzów przetrwają do samego końca wcale nie jest już takie oczywiste, a każdy, kto pojawia się w hotelu, wzbudza ogromne emocje. Nowa uczestniczka Justyna, zdecydowanie zamąciła, a kiedy w naprawdę zaskakujący sposób powróciła Sara, niektórym dała szczególne powody do obaw. Z kim sparuje się dawna partnerka Krystiana? Fani "Hotelu Paradise 3" podejrzewają, że do programu wróci kolejny uczestnik, i to właśnie on na nowo podbije jej serce - oczywiście mowa o przystojnym Mariuszu, który wcześniej zastąpił miejsce Kamila ! Co więcej, wszystko przez jeden wpis, który Mariusz napisał w swoich mediach społecznościowych. Czyżby zdradził za dużo? Przydałoby mi się jeszcze kilka dni pod palmą. A Wy jak bardzo tęsknicie za wakacjami? - czytamy. Czyżby Mariusz, który odpadł z "Hotelu Paradise 3" razem z Michałem, miał ponownie pojawić się w programie? Jego najnowsze zdjęcie z Zanzibaru na Instagramie nie pozostawiło internautom żadnych wątpliwości. - Oj nie na darmo ta publikacja, Sara juz wróciła a to zapowiedz Twojego powrotu 😁 -...