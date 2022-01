Udział w "Hotelu Paradise" miał dla Vanessy słodko-gorzki smak. Choć piękna brunetka od pierwszych chwil pobytu w programie została okrzyknięta jedną z najpiękniejszych i najbardziej sympatycznych uczestniczek, a występ w miłosnym hicie Telewizyjnej Siódemki zapewnił jej ogromną popularność i masę nowych przyjaciół, to nie znalazła w nim bratniej duszy. Niedługo po powrocie z rajskiego Zanzibaru Vanessa i jej programowy partner - Mateusz - zakończyli swój związek. Teraz wszystko wskazuje jednak na to, że charyzmatyczna hotelowa piękność znów jest zakochana. Tylko zobaczcie jej najnowsze zdjęcie z wakacji! "Hotel Paradise 4": Vanessa ma nowego partnera Vanessa Wietrzyk miała w "Hotelu Paradise" naprawdę mocne wejście. Tuż po pamiętnej Puszcze Pandory, podczas której uczestnicy dokonali linczu na Wiktorii , wszystko wskazywało na to, że Zanzibar opuści właśnie kontrowersyjna partnerka Miłosza. Tymczasem następujące po Pandorze Rajskie Rozdanie, nieźle namieszało w związkach mieszkańców rajskiego hotelu. Do ekipy dołączyła piękna Vanessa, która sparowała się z Mateuszem, a z programem pożegnały się Wiktoria i Natka . Od tego czasu nowa uczestniczka i partnerujący jej przystojniak byli w "Hotelu Paradise" niemal nierozłączni. Choć para miała w swoim związku niemałe wzloty i upadki, jak kłótnię o niebotycznie drogie klapki dziewczyny , czy sparowanie się Vanessy z Łukaszem, to udało im się dotrwać u swego boku aż do wielkiego ćwierćfinału miłosnego hitu TVN7. Niestety, w skutek decyzji Nany, Łukasza, Janka, a przede wszystkim Ingi, Vanessa i Mateusz musieli opuścić program tuż przed wielkim finałem show. Jak już wiemy, Vanessa i Mateusz po zakończeniu show postanowili kontynuować swoją relację. Różnica charakterów...