Co wydarzyło się w najnowszym odcinku "Hotelu Paradise"!? Rajskie rozdanie! Uczestnicy show ponownie musieli dobrać się w pary! Kto został bez pary? Czy ktoś odpadł? Zobaczcie relację z show!

Hotel Paradise - relacja z 5. odcinka!

Na początku odcinka przypomniano to, co wydarzyło się w kolejnych, czyli m.in. jak w pary połączyli się Sandra i Maciek, Ola i Adam czy Łukasz i Marietta. W połowie tygodnia do ekipy dołączyli Szymon i Blondino. Alexi, jako singielka, miała okazję wybrać jednego z nich. Wybór padł na Szymona, a więc singlem został Blondino.

Jak więc wyglądało kolejne rajskie rozdanie? Tym razem to panowie stawali za plecami dziewczyn, które zadecydowały, który z nich odpadnie i będzie musiał opuścić "Hotel Paradise"!

Jako pierwszy wybierał Blondino, który stanął za Violą! Potem Szymon, który wybrał Lexi. Maciej stanął obok Sandry. Łukasz wybrał Mariettę. Adam stanął obok Oli. Chris wybrał Lexi!

A więc to Lexi musiała zadecydować, czy z show odpadnie Szymon, czy Chris! Lexi wybrała Chrisa, a więc to Szymon odpadł z show! Czy Reich ma żal do Lexi?

Nie poznałem jej, może myślałem, że między wierszami jesteśmy dogadani, ale może zabrakło trochę szczerości - powiedział Szymon.

Zaskoczeni wyborem Lexi? Przypomnijmy - dziewczyna była mocno cięta na Chrisa, z którym była w parze na samym początku. Kiedy zostawił ją dla Violi, mocno narzekała na mężczyznę, twierdząc, że nie ma o czym z nim rozmawiać i jest do niczego. Co jednak sprawiło, że się do niego przekonała? Strategia? Sekretny układ z Chrisem? O tym przekonamy się już wkrótce!

Szymon odpadł z show!

Lexi uratowała Chrisa! Co ich tak naprawdę łączy?