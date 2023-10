Natalia i Grzegorz z "Hotelu Paradise" zaskoczyli internautów tym, że są w związku. Teraz przy okazji Q&A, uczestniczka zdradziła nieco więcej faktów z ich wspólnego życia. Od jak dawna ukrywali, że są razem? Czy już w Panamie Grzegorz wpadł w oko obecnej ukochanej?

Natalia i Grzegorz poznali się w "Hotelu Paradise" ale wówczas nawet oni nie zdawali sobie sprawy, że wkrótce będą parą. W Panamie uczestnik był pewny, że znalazł swoją miłość u boku Magdy. Jednak rozstali się tuż po finale show i nawet nie ukrywają wzajemnej niechęci. Uczestnik "Hotelu Paradise" długo jednak nie pozostał singlem. Okazuje się, że zakochał się w innej koleżance z programu i to z wzajemnością. Grzegorz i Natalia z "Hotelu Paradise ogłosili swój związek kilka dni temu przy okazji promocji nowej piosenki celebryty. Teraz Natalia zdecydowała się zdradzić kilka szczegółów nowej relacji.

Uczestniczka show z chęcią opowiedziała o ich początkach:

Z Grześkiem po programie miałam dobry kontakt. We wrześniu przeprowadziłam się do Warszawy i to właśnie on dużo mnie wspierał, pomagał się zaaklimatyzować w stolicy. Myślę, że to nas bardzo zbliżyło do siebie. Oboje nie wiemy, od kiedy możemy uznawać, że oficjalnie zostaliśmy parą, dlatego stwierdziliśmy, że premiera jego teledysku będzie odpowiednią datą - wyjaśniła.