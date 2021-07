"Hotel Paradise": Nathalia i Justyna dodały niepokojące zdjęcia! Robią operacje plastyczne?! 

Marietta z "Hotelu Paradise" właśnie poddała się operacji nosa! To było wielkie marzenie zwyciężczyni miłosnego show. Była partnerka Chrisa jest bardzo aktywna na Instagramie i na bieżąco przekazuje swoim fanom informacje na temat zabiegu i tego, jak się aktualnie czuje. Pokazała również jak wygląda po operacji. Przed nią jednak kilka tygodni rekonwalescencji. Zobacz także: "Hotel Paradise 2": Hania już pierwszego dnia narobiła sobie wrogów?! "Nie dam sobie uwłaczać!" Marietta z "Hotelu Paradise" zoperowała sobie nos! Pokazała jak wygląda po zabiegu Marietta Witkowska to zwyciężczyni pierwszej polskiej edycji programu "Hotel Paradise". Do finału dotarła razem z Chrisem i obydwoje zdecydowali się postawić na miłość. Jak jednak wiadomo, niedługo po zakończeniu emisji show, Marietta i Chris podjęli decyzję o rozstaniu. Za zwycięstwo w programie obydwoje otrzymali po 50 tysięcy złotych, które mogą spożytkować na wybrane przez siebie cele. Wiele wskazuje na to, że Marietta zdecydowała się wykorzystać część wygranej na... operację nosa! Dziewczyna w wywiadach podkreślała, że jest to jej marzenie i prawdopodobnie wyda część pieniędzy, które otrzymała za zwycięstwo w "Hotelu Paradise" właśnie na ten cel. Teraz jest już po zabiegu i o wszystkim postanowiła poinformować swoich fanów. Pokazała jak wygląda i zdradziła jak się czuje. Kochani, wyglądam kiepsko, jak widać, ale czuję się wspaniale. Nic mnie nie boli, wszystko poszło zgodnie z planem. Nie mogę za bardzo gadać, bo nie mogą mi bardzo pracować mięśnie nosa - powiedziała Marietta na InstaStory. Marietta wyjawiła również, ile będzie trwał jej powrót do formy po operacji. - Za tydzień ściąganie gipsu, przez miesiąc brak...