W czwartej edycji "Hotelu Paradise" niestety nie utworzyło się zbyt wiele poważnych relacji. Po zakończeniu show kilka z nich szybko się rozpadło i tak naprawdę do dziś parę tworzą jedynie Nana i Łukasz. Jak wiadomo, zwyciężczyni show, Sara, postanowiła dać drugą szansę swojemu byłemu chłopakowi i dziś znów tworzy z nim szczęśliwy związek. Tym samym Sara zrezygnowała z relacji z Przemkiem, którego poznała w programie. Co o nowym partnerze Sary myśli Nana, która miała okazję go poznać?

"Hotel Paradise": Nana o spotkaniu z chłopakiem Sary! Polubiła go?

Ostatnio mieliśmy okazję porozmawiać z Naną i Łukaszem. W ich związku wszystko układa się świetnie, a co więcej przed kilkoma dniami Nana i Łukasz z "Hotelu Paradise" świętowali pierwszą rocznicę poznania. Wygląda na to, że świetnie układa się również w związku zwyciężczyni 4. edycji show, Sary, która zrezygnowała z bliższej relacji z Przemkiem i wróciła do byłego chłopaka. Nana, która miała okazję poznać partnera Sary, zdradziła nam, że zrobił on na niej bardzo dobre wrażenie!

- Ja już go poznałam jakiś czas temu, jak byliśmy w Barcelonie na wyjeździe, odbierał ją (Sarę - przyp. red.) więc wtedy go poznałam. Bardzo fajny chłopak, ogarnięty - mówi nam Nana.

To jednak nie wszystko, bo Nana zdradziła nam, że obecnego partnera Sary miał okazję zobaczyć również Przemek! Jak wyglądało to spotkanie i jak się potoczyło? Wszystkiego dowiecie się z naszego wideo, które możecie obejrzeć powyżej!