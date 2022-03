"Hotel Paradise 5": Grzegorz jest w związku z inną uczestniczką show? Jest komentarz!

Bartek z "Hotelu Paradise" zaskoczył fanów nowymi zdjęciami. Uczestnik drugiej edycji hitowego randkowego show TVN7 opublikował zdjęcia bez koszulki, a fani są zaskoczeni jego metamorfozą! Po formie uczestnika, którą zapamiętali z "Hotelu Paradise" nie ma śladu! Gdzie forma? 😮 - pytają internauci Bartek z "Hotelu Paradise" miał na to prostą odpowiedź. Zobaczcie, jak teraz wygląda ulubieniec widzów. Zobacz także: "Hotel Paradise": Bartek wrócił do byłej narzeczonej. Co doprowadziło ich do rozstania? Metamorfoza Bartka z "Hotelu Paradise 2" Bartek był jednym z najbardziej lubianych uczestników " Hotelu Paradise 2 ". Uczestnik z honorem walczył o względy Dominiki, jednak ona początkowo wybrała Artura. Kiedy Bartek dostał ponowną szansę, aby wrócić do programu, jego relacja z Dominiką nabrała tempa. Widzowie byli pewni, że ten związek przetrwa jednak para rozstała się w atmosferze skandalu . Bartek długo nie był singlem, jak się okazało postanowił wrócić do swojej byłej, o 8 lat starszej dziewczyny . Uczestnik nigdy nie pokazał jednak swojej ukochanej : Jeżeli będzie taka sytuacja, że chcemy to upublicznić to podejmiemy tę decyzję razem. Lubię robić niespodzianki, więc pewnie zrobię niespodziankę - mówił kilka miesięcy temu w rozmowie z Party.pl Do tej pory jednak nie zmienił zdania. Bartek z "Hotelu Paradise" nie jest tak aktywny w mediach społecznościowych jak inni uczestnicy programu, jednak jego nowe zdjęcia bez koszulki zaskoczyły fanów. Kiedyś nie miałem, dziś mam 👊🏼😃 Papierosek tylko do zdj. 🌿 Nie ma śladu po figurze sportowca, którą prezentował w "Hotelu Paradise", co nie uszło uwadze fanów: - Uuu...