"Hotel Paradise": Michał zdradził tajemnicę produkcji! To dlatego Ola wróciła do programu?!

Wczorajsze "rajskie rozdanie" w "Hotelu Paradise" wywołało skrajne emocje w sieci. Niektórzy cieszyli się z powrotu Oli, inni byli wściekli na decyzję produkcji. Niedługo po zakończeniu odcinka głos w sprawie akcji w programie zabrał Michał, partner Oli! Przy okazji zdradził tajemnicę produkcji. To co, powiedział tłumaczy, dlaczego akurat Ola dostała złoty immunitet mogła wrócić do programu?

"Hotel Paradise": Michał zdradził, dlaczego Ola wróciła do programu?

Widzowie są wściekli, po tym co zobaczyli podczas wczorajszego "rajskiego rozdania" w "Hotelu Paradise". Początkowo akcja budziła pozytywne emocje, ponieważ Kamil postanowił poświęcić się na rzecz Marcina i specjalnie nie podszedł do Kary, ściągając z jej odpowiedzialność za wyeliminowanie jednego z nich z programu. Niestety radość uczestników i szacunek do Kamila za jego szlachetne zachowanie przyćmiły inne wydarzenia. Okazało się, że podczas tego "rajskiego rozdania" odpadnie jeszcze jedna osoba. Do programu została przywrócona Ola, a w związku z tym, że otrzymała złoty immunitet, mogła zająć miejsce dowolnie wskazanej przez siebie uczestniczki. Ola zdecydowała, że rozbije parę Bibi i Simona.

Widzowie nie rozumieją, dlaczego to właśnie Ola dostała szansę na powrót do programu i to jeszcze tuż przed wielkim finałem. Uważają, że powód, przed który została wyeliminowana z gry jest na tyle poważny, że nie powinna więcej pojawiać się w "Hotelu Paradise". Warto przypomnieć, że Ola odpadła z programu niedługo po tym, jak okazało się, że do "Hotelu Paradise" wszedł jej znajomy, a o tym, że ma dołączyć do programu doskonale wiedziała. Wielu uczestników, a także widzów uważało, że właśnie dlatego nie chciała budować relacji z nikim wcześniej.

Michał odpadł z programu niedługo po Oli jednak wciąż jest aktywny na Instagramie i chętnie odpowiada na pytania fanów. Widzowie zapytali go, co dzieje się z uczestnikami zaraz po tym, gdy opuszczają "Hotel Paradise". Czekają w innym miejscu czy wracają do Polski?

Wszystko zależy od ciebie, od tego jak się zaprezentowałeś, jakie wrażenie wywarłeś na produkcji i oczywiście od samej produkcji, która zadecyduje, co z tobą będzie dalej. Nie wszyscy mają ten sam los. Nigdy do końca nie wiadomo i właśnie o taki element zaskoczenia chodzi.

Obecność Oli w programie zdecydowanie nie była nijaka. Myślicie, że właśnie dlatego, mimo tego, że zawiodła zaufanie innych uczestników, mogła ponownie pojawić się w programie i zawalczyć o zwycięstwo?

Michał z "Hotelu Paradise" zdradził, co dzieje się z uczestnikami, którzy opuszczają program. Okazuje się, że nie wszyscy od razu wracają do Polski, a to jak potoczą się ich dalsze losy jest zależne od tego, jak zaprezentowali się w show.

Pierwsze odejście Oli z "Hotelu Paradise" odbiło się szerokim echem nie tylko w samym "Hotelu Paradise" ale również w sieci. Widzowie nie mogli uwierzyć w to, że Ola ukrywała wiedze o tym, że jej znajomy dołączy do programu. Wielu fanów uważało, że to właśnie dlatego nie chciała otworzyć się na związek z żadnym innym uczestnikiem.

Czy Ola po powrocie do "Hotelu Paradise" zamiesza na tyle, że znajdzie się w finałowym tygodniu? Widzowie już teraz tęsknią za Bibi i uważają, że eliminacja jej przez Olę była niesprawiedliwa. Jednak zasady "Hotelu Paradise" są nieprzewidywalne, a już podczas ostatnich dni w "Hotelu Paradise" może wydarzyć się dosłownie wszystko.