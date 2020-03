"Hotel Paradise": Marta pogrąża Adama jednym zdaniem! Straci przyjaciół w show?!

W "Hotelu Paradise" wszystkie karty najchętniej rozdawałby Adam. Uczestnik chciałby ustawiać relacje uczestników tak, by jego paczka przyjaciół (on, Chris i Maciek), czyli tzw. "święta trójca", przeszła do finału. Czy mu to się uda?

W najnowszym odcinku show (dziś o 20. w TVN 7) Adam będzie ponownie nakłaniał Martę, żeby na rajskim rozdaniu wybrała Maćka. Co na to Marta?

Marta gasi Adama jednym zdaniem w "Hotelu Paradise"

Marta weszła do programu dzięki układowi z Maćkiem i Adamem. Podczas ich wspólnej randki uczestnicy ustalili, że dziewczyna podejdzie do Maćka na rajskim rozdaniu, a ten dla niej wyeliminuje Sandrę. Tak się stało, ale jednak po pewnym czasie Marta stwierdziła, że bardziej podoba jej się... Adam (związany z Violą). Marta i Adam odbyli szczerą rozmowę, podczas której kobieta popłakała się. To spowodowało, że Maciek ma wątpliwości, czy Marta rzeczywiście chce z nim być. Co więcej, w show pojawił się Łukasz, który rozbił ich parę i w tym momencie to Maciek jest singlem.

A ponieważ Adam nie chce tracić przyjaciela, naciska z całych sił na Martę, żeby ta, podczas rajskiego rozdania w piątek, wybrała Macieja! Najpierw był dla niej groźny, co nie spodobało się dziewczynie, a potem próbował "po dobroci".

We fragmencie z dzisiejszego odcinka opublikowanym na tvn.pl doszło do małej wymiany zdań między Adamem a Martą, która jednym zdaniem pogrążyła ambicje uczestnika:

Adam: Jak się czujesz? Marta: W porządku. Adam: A z wyborem jak się czujesz? Marta: Z tym już gorzej. Adam: No ja chcę mieć o Tobie dobre zdanie Marta: Może mi nie zależy na Twoim zdaniu akurat. Oczywiście jak nie wybiorę Maćka, będziesz miał o mnie złe zdanie?

Czy Marta, podobnie jak Ania, postawi się uczestnikowi i udowodni, że jest niezależna?! Czy jednak mu ulegnie? O tym przekonamy się już dziś o godzinie 20. w TVN7!

Zobacz także: "Hotel Paradise": Marietta zakończyła związek z Chrisem! "Nie będę tego żałować"

Marta wybierze Maćka podczas rajskiego rozdania?

Maciek na razie jest singlem! Czy tak zostanie na dłużej?