Nana i Łukasz, mimo upływającego czasu, są w sobie bardzo zakochani. Uczestnicy chwalą się swoją miłością i nie ukrywają dumy z faktu, że ich relacja przetrwała, mimo wielu nieprzychylnych komentarzy, których nasłuchali się uczestnicy w trakcie emisji 4. edycji "Hotelu Paradise". Po prawie roku wspólnego życia na odległość para w końcu zdecydowała się zamieszkać razem. Jak zdradzili przed kamerą Party.pl, to Łukasz przeprowadził się do Nany!

Nana i Łukasz nie szczędzą sobie czułości w mediach społecznościowych. Przez ostatnie miesiące fani obserwowali jak ich miłość kwitnie. Oboje też coraz bardziej narzekali na ciągłe podróże do siebie - Łukasz na co dzień żył w Brukseli, a Nana w Warszawie. W końcu zakochani zdecydowali się wziąć sprawy w swoje ręce i spełnić marzenie o wspólnym mieszkaniu. Nana i Łukasz, którzy dopiero co świętowali wyjątkową rocznicę zdecydowali się zamieszkać w Warszawie, choć dotąd deklarowali, że wybiorą inny kraj.

Wspólne mieszkanie to przecież pierwsze "codzienne" kłótnie i poznawanie siebie naprawdę... W rozmowie z "Party.pl" para przyznała, co ich w siebie najbardziej denerwuje! Sprawdźcie w wideo powyżej!

Nana i Łukasz lubią podkreślać to, że są w sobie naprawdę zakochani. Widzowie "Hotelu Paradise 4" a nawet bohaterowie programu, którzy z nimi mieszkali w raju, nie wierzyli w ten związek. Uczestnicy teraz przyznają, że z ulgą cieszą się, że nie muszą już ukrywać swojej miłości. W rozmowie z "Party.pl" przyznali, że była to naprawdę trudna sztuka... Nawet poza granicami Polski byli rozpoznawani!