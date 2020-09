Pierwszym singlem w drugiej edycji "Hotelu Paradise" został Łukasz! Jego pewność siebie, śmiałe teksty i jeszcze śmielsze posunięcia nie spodobały się uczestniczkom show, które uznały go za zbyt nachalnego! Ale 24-letni Karpiński nie poddaje się! I co więcej, w ostatnim odcinku być może przekonał do siebie jedną z nich.

Łukasz w "Hotelu Paradise 2" nie poddaje się!

Nie mamy wątpliwości - to na razie Łukasz wzbudza największe emocje wśród widzów "Hotelu Paradise". Niestety, niekoniecznie te pozytywne. Po pierwszym odcinku na 24-latka spadła potężna fala krytyki za "cwaniactwo"! Za nami drugi odcinek - niestety, opinie widzów na temat Karpińskiego nadal są chłodne:

Role pajaca odgrywa idelanie Niestety myślenie nie jest mocną stroną Łukasza Masakra jaki wieśniak. Najgorszy typ faceta ! Za takie nachalne rączki już dawno by w gębę dostał z mojej strony ! Móżdżek koguta. Mam nadzieję, że szybko odpadnie - piszą zgodnie internauci.

Łukasz zdobywa jednak coraz większą sympatię wśród uczestników. O tym, jaki jest naprawdę, miała szansę przekonać się Dominika. W ramach wygranej Łukasz zabrał ją na romantyczny obiad - tam dał się poznać jako cichy, wrażliwy mężczyzna, czym zauroczył dziewczynę. A to najpewniej nie spodobało się Bartkowi, który również stara się o jej względy.

Karpińskiemu najtrudniej jest przekonać do siebie Anię, związaną z Ivanem. Nie pomogły ostre zaczepki i atak na chłopaka:

Ja wybieram rozsądne decyzje. Ładna jesteś, śliczna kobieta, szkoda, że wylosowałaś, k***wa, wafla i to Ci mówię wprost, leszcza, daj spokój. To jest absurd. Widzę to po Twoich oczach - powiedział w rozmowie z Anną Łukasz, co ona skomentowała krótko: Za bardzo się do mnie zbliża, co mi nie pasuje.

W dzisiejszym odcinku Karpiński będzie miał szansę porozmawiać z trzema dziewczynami. Czy któraś z nich uratuje go i pozostanie w show?

Dobre relacje z Dominiką ma do tej pory! Niedawno pokazał zdjęcia z imprezy integracyjnej z uczestnikami "Hotelu Paradise"! Czy to przyjaźń? A może coś więcej?