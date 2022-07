"Hotel Paradise 3": Luiza w genialnej sukience na lato. Znalazła ją w Sinsay za mniej niż 50 złotych!

Katarzyna Cichopek to niekwestionowana królowa stylu! Gwiazda co chwila zachwyca nas swoimi doskonałymi stylizacjami, od których aż ciężko oderwać wzrok. Tym razem fanki totalnie zakochały się w jej sukience, co nas w ogóle nie dziwi, bo ten model to absolutny must have na nadchodzące miesiące. Podobną sukienkę udało nam się znaleźć w popularnej sieciówce. Zobaczcie sami, jak pięknie wygląda aktorka! Zobacz także: Oto sukienki na lato 2021 w stylu gwiazd, które optycznie wyszczuplą twoją sylwetkę! Katarzyna Cichopek w najmodniejszej sukience na lato 2021 Katarzyna Cichopek już poczuła lato i od pewnego czasu na jej instagramowym profilu możemy podziwiać nowe, genialne stylizacje, które idealnie sprawdzą się na upalne dni. Gwiazda doskonale orientuje się w modowych trendach, dlatego nic dziwnego, że stawia na same hitowe modele. W tym sezonie modne są motywy kwiatowe, a do tego stawiamy na luz, zwiewność i delikatność. Najnowsza stylizacja aktorki doskonale się w to wszystko wpisuje. Gwiazda "M jak miłość" pochwaliła się sukienką, która idealnie sprawdzi się na wiele okazji - zarówno do pracy, jak i na randkę czy spotkanie z przyjaciółkami. Sukienka w kolorze różu z motywem drobniutkich kwiatuszków i rękawami 3/4 skradła nie tylko nasze serca, ale także zachwyciła fanki Katarzyny Cichopek. - Skąd ta śliczna sukienka😍😍? - Piękna sukienka, jak kwiaty na łące. A do tego kawka i małe słodkości ,cóż można chcieć więcej w tym momencie. - Pani Kasiu jak zawsze przepięknie❤️😊 - Jest Pani zjawiskowa ❤️ - Pięknie Kasiu😍 czuć już prawdziwą wiosnę 😍 - piszą fanki. Sami spójrzcie, jak pięknie wygląda w niej aktorka. Jak już wspomnieliśmy, propozycja...