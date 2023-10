Klaudia El Dursi od początku stycznia przebywa na Zanzibarze - oczywiście ma to związek z realizacją zdjęć do nowej edycji programu "Hotel Paradise", którego jest prowadzącą. Fani z niecierpliwością czekają na wielkie emocje, których dostarczą im nowi uczestnicy miłosnego show. A to już za chwile - trzecia edycja programu rusza bowiem 22 lutego.

Poprzednia edycja "Hotelu Paradise" niewątpliwie dostarczyła nam wielu wrażeń. Były kłótnie, zgrzyty, niekiedy nawet wybuchowe zachowania niektórych uczestników. Ostatnio mieliśmy okazję porozmawiać z Klaudią El Dursi, która zdradziła nam, czy w tej edycji również są jakieś wybuchowe charaktery.

Mieliśmy wpływ na to, jak został przeprowadzony casting do trzeciej edycji i dobrze wiedzieliśmy, jakich ludzi bierzemy, z jakim temperamentem i mogliśmy się domyślać, czego możemy się po nich spodziewać. Idealnie złożyło się tak, że faktycznie takich wybuchowych charakterów w trzeciej edycji nie będzie - powiedziała nam Klaudia el Dursi

