Klaudia El Dursi jest niezastąpioną prowadzącą "Hotel Paradise". Modelka jest w trakcie nagrywania 6. sezonu i choć od samego początku swojej przygody z programem na początku każdego odcinka powtarza to samo zdanie, fani je uwielbiają i nie wyobrażają sobie, żeby modelka nie przywitała ich słynnym: "Nazywam się Klaudia El Dursi i witam w "Hotelu Paradise". Czy można sobie jednak wyobrazić Klaudię w zupełnie nowej roli? Okazuje się, że tak i modelka zasugerowała fanom, co mogłaby zrobić... "Hotel Paradise" Klaudia El Dursi w roli prowadzącej program... kulinarny! Klaudia El Dursi przyznaje, że kocha swoją pracę. Przez kilka miesięcy ma okazję żyć w pięknych, egzotycznych krajach razem ze swoimi bliskimi. A skoro zabiera ze sobą partnera i dzieci, to tak naprawdę prowadzi normalne życie i po pracy zajmuje się domowymi obowiązkami. Całkiem niedawno modelka pokazała jak jej syn uczęszcza do szkoły w środku nocy i mówi wprost: życie na walizkach z dziećmi nie jest łatwe. Jest jednak jedna rzecz, którą Klaudia El Dursi spośród domowych obowiązków uwielbia. Jest to gotowanie! Na jej InstaStory często możemy zobaczyć, jak stoi przy kuchence i przyrządza nie jedną, a zazwyczaj kilka różnych potraw! Na najnowszych nagraniach także tak było! Modelka pokazała kilka garnków, patelnię pełną warzyw, przygotowaną miskę sałatki... - Witam w kolejnym odcinku "Gotuj z Klaudią". Dzisiaj na obiad mamy zupę dyniową, mamy również udka z kurczaka w sosie własnym, sałatka wiosenna. Będzie również makaron z cukinią, pieczarką, z uwaga, suchą krakowską kiełbasą w sosie serowym. Ziemniaczki już tutaj doszły. Przechodzimy do przygotowania makaronu - mówiła Klaudia, odsłaniając kolejne garnki do obiektywu. Zobacz także: "Hotel...