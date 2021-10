"Hotel Paradise": Klaudia El Dursi ma co świętować! Uczestnicy nie kryją zachwytu 

Klaudia El Dursi przechodzi kryzys na planie " Hotelu Paradise "? Modelka opublikowała niepokojące nagranie, w którym wyznaje, że ma dość! Klaudia wciąż przebywa na Bali, gdzie nagrywany jest program "Hotel Paradise". Rola prowadzącej reality-show to dla Klaudii nowe wyzwanie, a efekty jej debiutu możemy oglądać na antenie TVN7. Modelka jakiś czas temu, zdradziła, że początkowo nie chciała przyjąć propozycji, ponieważ tak długi wyjazd za granicę bez rodziny ją przerażał. Obawiała się rozłąki, jednak najbliższa rodzina jakiś czas temu odwiedziła ją na indonezyjskiej wyspie, a sama dodatkowo przyznała, że niepotrzebnie się martwiła. Czy coś się zmieniło? Zobacz także: Tak Klaudia El Dursi świętowała swoje urodziny! "Dziarskim krokiem w ten 31. rok" Klaudia El Dursi ma kryzys na planie "Hotelu Paradise"? Klaudia El Dursi niedawno świętowała swoje 31. urodziny, dodając szalone zdjęcia na swojego Instagrama. Wczoraj zdecydowała się jednak na nagranie zaskakującego wideo na Instastory. Prowadząca "Hotelu Paradise" wytłumaczyła się ze swojej nieobecności w sieci i przyznała, że przechodzi kryzys. Potrzebuje odpoczynku zarówno psychicznego jak i fizycznego: Tak, ja wiem... Jest mnie trochę mało, ale wiecie co... w życiu każdego człowieka czasami przychodzi taki moment, że ma się po prostu dosyć. Że ma się dosyć fizycznie i psychicznie i ja taki moment właśnie mam. Nie mam siły, źle się czuję, jest mi przykro i w ogóle jestem jakaś taka do du*y, dlatego jest mnie mniej i jeszcze trochę tak będzie. - przyznała Modelka uspokoiła jednak fanów, że szybko zregeneruje siły i ponownie będzie wróci do swoich aktywności: Jak odzyskam siły i będzie lepiej to wrócę do Was i będę Wam dodawać...