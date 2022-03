"Hotel Paradise": Klaudia El Dursi będzie miała swój program? Pokazała się w samym fartuszku

Klaudia El Dursi już wie, co będziemy nosić tej jesieni! Te spodnie to prawdziwy hit!

Klaudia El Dursi zachwyca nie tylko swoją urodą, ale także stylem! Gwiazda brawurowo podbija polski show biznes, a jej Instagram obserwuje ponad 580 tys. osób. Fanki często czerpią inspiracje z jej stylizacji i coś czujemy, że właśnie ta, znów podbije ich serca. Tym razem prowadząca program "Hotel Paradise" postawiła na kultowe spodnie, które będą rządzić w nadchodzących miesiącach. Zobaczcie sami! Zobacz także: Klaudia El Dursi z "Hotelu Paradise" urodziła dwoje dzieci, a ma idealną sylwetkę! Dieta? Ćwiczenia? Zdradziła swój sposób! Klaudia El Dursi już wie, co będziemy nosić tej jesieni! Te spodnie to prawdziwy hit! Klaudia El Dursi to od kilku miesięcy jedno z najbardziej gorących nazwisk polskiego show biznesu. Udany debiut w programie "Top model" dał jej przepustkę do wielkiej kariery! Teraz jest prawdziwą gwiazdą TVN i wspaniałą prowadzącą programu "Hotel Paradise", którego pierwsza edycja biła rekordy oglądalności. Już 31 sierpnia na antenie TVN7 ponownie będziemy mogli zobaczyć boską Klaudię El Dursi w roli prowadzącej tego show! Ale oprócz powalającej na kolana urody, Klaudia El Dursi ma również doskonały styl, z którego fanki często czerpią inspirację. Jej najnowszy total look z pewnością znowu skradnie serca internautek. Gwiazda gościła w studiu "Dzień Dobry TVN", a paparazzi uchwycili Klaudię El Dursi przed budynkiem stacji. Jak wyglądała? Zobaczcie sami! Klaudia El Dursi na wizytę w studiu "Dzień Dobry TVN" postanowiła wybrać biały top oraz elegancką marynarkę w tym samym kolorze. Ale szczególną uwagę zwracają spodnie...