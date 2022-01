"Hotel Paradise": Kara i Marcin są już po ślubie?! Jest komentarz! 

Marcin z "Hotelu Paradise" odpowiedział na pytania internautów. Uczestnik trzeciej edycji hitu prowadzonego przez Klaudię El Dursi podczas relacji na InstaStories skomentował swoje zachowanie! Dlaczego od jakiegoś czasu jest oschły wobec swojej partnerki z programu? Sprawdźcie, co powiedział Marcin. Marcin tłumaczy swoje zachowanie w "Hotelu Paradise" Jeszcze kilka tygodni temu wydawało się, że Nathalia i Marcin tworzą naprawdę szczęśliwy związek, który ma szansę przetrwać nawet po programie. Marcin był zachwycony swoją partnerką i nic nie wskazywało na to, że cokolwiek lub ktokolwiek może zmienić jego stosunek do Nathalii. Niestety, jakiś czas temu między Nathalią a Marcinem zaczęło iskrzyć, a prawdziwe problemy zaczęły się, kiedy w "Hotelu Paradise" pojawiła się piękna Kara. Marcin był zachwycony nową uczestniczką. Co ciekawe, nawet kiedy Kara odpadła z programu Marcin często o niej wspominał, a podczas jednej z rózmów z Nathalią powiedział wprost, że nie chce się angażować w ich związek ponieważ po wyjściu z programu chce "postawić na siebie". Zachowanie Marcina już kilka razy doprowadziło Nathalię do łez, co zauważyli fani "Hotelu Paradise". Teraz internauci postanowili zapytać uczestnika programu, dlaczego tak traktuje swoją partnerkę. Dlaczego stałeś się w programie taki oschły dla Natalki?- zapytał jeden z internautów. Na pewno nie byłem oschły dla Natalki w programie tylko po prostu przedstawilem swój pubkt widzenia i to jak jak widzę tą całą sytuację i jakie mam plany na przyszłość, tylko tyle- Marcin odpowiedział podczas relacji na InstaStories. Marcin powiedział również dlaczego w ogóle zgłosił się do "Hotelu Paradise". Powtarzałem wielokrotnie będąc w "Hotelu",...