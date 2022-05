"Hotel Paradise 5": Kamil w zaskakującym wyznaniu: "Dziecko już go nie poznaje"

To chyba jeden z najbardziej emocjonujących odcinków drugiej edycji "Hotelu Paradise" ! Bartek jako nowy singiel dostał możliwość wyeliminowania jednej osoby z show. Kierując się opiniami wszystkich uczestników, zdecydował, że Hotel opuści... Kamil! Mam nadzieję, że nie będziecie na mnie źli. Kamil to będziesz TY , mam nadzieję, że nie będziesz na mnie zły - powiedział Bartek. Zobacz także: "Hotel Paradise 2": Uczestnik niechcący zdradził, co dalej wydarzy się w programie!? "Hotel Paradise": Kamil pożegnał się z show, a Julia powróciła bez niego Decyzja Bartka nie zszokowała Kamila. Powiedział, że się tego spodziewał i oskarżył Magdę o to, że z pewnością ona wpłynęła na decyzję Bartka. Chyba po raz pierwszy prawie nikomu nie było szkoda uczestnika, który musi się wymeldować z "Hotelu Paradise". Szczególnie cieszyli się oczywiście Magda i Robert. Po odejściu Kamila nie ma już takiej toksycznej osoby, która wszystkimi manipulowała, chciała tutaj ugrać każdego. Każdy był fałszywy. Ja jestem zadowolona, że go nie ma i inni uczestnicy na pewno też - powiedziała Magda To była ulga dla uczestników, skoro tak wielu nie było za nim. Ja wiem, że Kamil ma dobre serce. On nie jest złym człowiekiem. Może faktycznie ma za dużo tego liderstwa i przywództwa, ale trzeba umieć do niego podejść i umieć z nim rozmawiać - stwierdziła Ania. Na odejściu Kamil jednak nie pogodził się z Magdą. "Po co mam się z nią godzić?" - stwierdził. To jednak nie był koniec niespodzianek w tym odcinku. Przy wyjściu z Hotelu, Kamil spotkał się z... Julią! Dziewczyna miała możliwość wrócić do programu w duecie z Kamilem lub solo. Początkowo chłopak bardzo się ucieszył na jej widok....