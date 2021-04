"Hotel Paradise": Jeden z uczestników wróci do programu! Wiemy, jaka była treść listu

Minione Rajskie Rozdanie, to istne trzęsienie ziemi na Zanzibarze. Z "Hotelu Paradise" odpadło aż trzech uczestników - Krzysiek, Mariusz i Michał. Jak się jednak okazało, to nie było ich ostatnie słowo w programie, bo jeden z nich wróci do hotelu! Przedtem jednak każdy z panów będzie musiał o ten powrót zawalczyć. Znamy treść listu, który otrzymali Mariusz, Krzysiek i Michał! Sprawdźcie szczegóły.

Zobacz także: "Hotel Paradise": Widzowie są wściekli na zachowanie Kuby po "rajskim". Jakie są teraz jego relacje z Michałem?

"Hotel Paradise": Mariusz, Michał i Krzysztof - kto wróci do programu?

Po raz pierwszy w historii programu "Hotel Paradise" z show odpadło aż trzech uczestników. Najtrudniejszą do podjęcia decyzję miała Luiza, która musiała wyeliminować aż dwóch chłopaków. Ostatecznie z jej ręki odpadli Michał i Mariusz, z kolei Krzysiek opuścił show decyzją Ewy. I kiedy wszyscy myśleli, że to koniec emocji po trudnym Rajskim Rozdaniu, wtedy pojawił się tajemniczy list, który otrzymali opuszczający program panowie.

Na stronie tvn.pl przedpremierowo ujawniono już treść listu! Jak się okazało, dla jednego z panów to nie będzie koniec przygody w show. Jest jednak jedno "ale" - trzeba będzie bardzo się postarać, aby wrócić do programu.

Panowie, to był niezwykle trudny wieczór, ale musicie pamiętać, że dla wojownika to tylko przystanek w drodze po zwycięstwo, nigdy koniec. Jutro na nowo będziecie mogli podnieść rękawice. Będziecie mogli zawalczyć o powrót, może któryś z Was jeszcze odmieni swój los. Śpijcie słodko, z poważaniem "Hotel Paradise" - brzmiała treść listu.

Jak o swój powrót będą walczyć panowie? Jak czytamy na stronie tvn.pl, los każdego z nich będzie leżał w rękach pewnej dziewczyny. Na razie nie wiadomo, czy będzie to nowa uczestniczka, czy też do programu powróci dziewczyna, która już odpadła z show. To ona zadecyduje, który z panów zrobił na niej największe wrażenie i z kim będzie chciała stworzyć parę.

Z niecierpliwością czekamy zatem na nowy odcinek "Hotelu Paradise"! Jak myślicie, który z panów wróci do programu?

Mat. prasowe

Już w najbliższym odcinku dowiemy się, kim jest tajemnicza dziewczyna, która będzie decydować o losie chłopaków.