Pan Lektor jest niezaprzeczalną gwiazdą "Hotelu Paradise", a jego teksty już stały się kultowe. Ma również spore grono fanów, którzy oglądają program tylko po to, by usłyszeć jego cięte riposty. On sam jednak przyznaje, że nie czuje się gwiazdą. Tylko nam zdradził jak doszedł do tytułu "Najbardziej błyskotliwego lektora TVN".

Pan Lektor opowiedział naszej reporterce, jak został Panem Lektorem, a także zdradził czy sam pisze swoje teksty!

Ja zawsze chciałem coś takiego zrobić. Zawsze mi się wydawało, że lektor powinien być czymś więcej niż taką niewidoczną gadającą głową. [...] ja to wszystko piszę sam! [...] Ja z tymi tekstami jem, śpię z nimi. Ja cały czas żyje z tymi tekstami - powiedział nam Pan Lektor.

Zdradził nam również, ile tekstów do tej pory napisał oraz, dlaczego nie czyta tego, co ktoś inny napisze. Koniecznie sprawdźcie, co nam powiedział.

Odpowiedzi znajdziecie w wideo!

