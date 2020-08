Jak wszyscy zapewne doskonale pamiętają, związek Marietty i Chrisa, zwycięzców "Hotelu Paradise" nie przetrwał zbyt długo. Ale wszystko wskazuje na to, że Chris znalazł już szczęście u boku pięknej modelki! Jakiś czas temu uczestnik show TVN7 na swoim InstaStory przyznał, że spotyka się z kimś. Teraz z kolei wstawił zdjęcie z blond pięknością, z którą wybrał się na wesele. Para zapozowała do fotografii przytulając się do siebie. Zobaczcie sami!

Chris z "Hotelu Paradise" pokazał nową partnerkę?! To prawdziwa blond piękność!

Rozstanie Marietty i Chrisa, zwycięzców "Hotelu Paradise" bardzo zasmuciło fanów pary. Po kilku tygodniach od zakończenia emisji show, ta dwójka zdecydowała, że jednak ich drogi muszą się rozejść. Obydwoje wystosowali wówczas specjalne oświadczenia, na swoich instagramach.

Ostatnio zauważyliście że nie ma nas na wspólnych relacjach i coraz mniej wspólnych zdjęć więc z przykrością informujemy, że mimo wielu prób i starań doszliśmy do wniosku, że najlepszym rozwiązaniem jest się rozstać. Jest to nasza wspólna decyzja. Oboje zrobiliśmy i daliśmy z siebie wszystko. Niestety nie udało się i musimy się z tym pogodzić. Rozstajemy się z szacunkiem i przyjaźnią w naszych sercach a szczegóły rozstania chciałbym zostawić dla siebie - napisał Chris.

Później Marietta w wywiadzie dla Party.pl przyznała, że różnica charakterów między nią, a Chrisem, była niestety zbyt duża i to nie mogło się udać. Każdy poszedł w swoją stronę i rozpoczął nowe życie. I wygląda na to, że Chris jest już naprawdę bardzo szczęśliwy! Niedawno pochwalił się, że ma nową dziewczynę. Gdy jeden z jego fanów zapytał, czy mężczyzna spotyka się z kimś, Chris odpowiedział:

Tak. Ale jak już dobrze wiecie nie lubię dzielić się wszystkim na swoim Instagramie. Jest to część mojego prywatnego życia więc wolę to zostawić dla siebie i swoich bliskich. Może kiedyś się to zmieni - powiedział wtedy Chris.

I wiele wskazuje na to, że właśnie to się zmieniło! Na InstaStory Chrisa pojawiło się zdjęcie, na którym przytula się z uroczą blondynką o imieniu Monika! Wybrał się z nią również na wesele. Zwycięzca "Hotelu Paradise" nie poinformował jednak, czy piękna blondynka jest jego nową dziewczyną, czy też po prostu tylko koleżanką. Ale jak ustalił portal Pomponik.pl, Chris podobno bardzo się zakochał w Monice i kobieta, z którą zapozował do zdjęcia, jest jego nową partnerką.

Krzysiek wpadł w pułapkę miłości i zakochał się po uszy. Wczoraj zabrał nową partnerkę na wesele znajomych. Jego bliscy przyjęli Monikę o wiele lepiej niż Mariettę. Nie snują jeszcze jakiś wielkich planów, bo żyją chwilą - powiedział informator dla portalu Pomponik.



A Wy co o tym myślicie? Zobaczcie i oceńcie sami!

