Relacja Dominiki i Artura w drugiej edycji "Hotel Paradise" była jedną z najgłośniejszych. Co prawda jeszcze na Bali oboje twierdzili, że ich kontakty należą do przeszłości, a Dominika znów była w parze z Bartkiem, ale na jaw wychodzą kolejne fakty dotyczące głośnej imprezy na Bali. Jak ta sytuacja wygląda z perspektywy Dominiki? Zobaczcie, co nam zdradziła:

Reklama

Z mojej strony wyglądało to tak, że my po prostu świetnie się bawiliśmy! Ja, Artur, Jula. To nie było coś takiego, że ja bym chciała coś od tego Artura. (...) Szczerze, po prostu dobrze się bawiłam - powiedziała wprost Dominika.

Koniecznie obejrzyjcie całe wideo i dowiedzcie się, co zaszło wtedy na Bali! Czy zarzuty Artura są słuszne?

Zobacz także: Sonia z "Hotelu Paradise" znowu obrywa! Tym razem poszło o jedno słowo. Zaliczyła wpadkę?

Instagram/Party.pl