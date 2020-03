Piątkowe rajskie rozdanie w "Hotelu Paradise" zaskoczyło wszystkich, nawet samych uczestników. Kiedy przyszedł czas podejmowania decyzji i panowie musieli stanąć za paniami, Chris, podobnie jak Szymon, stanął za plecami Lexi. Kontrowersyjna blondynka wybrała Chrisa! Dlaczego, skoro jeszcze wcześniej nie przedstawiała go w dobrym świetle?

Chris: Zawarłem umowę z Lexi

Chris i Lexi dobrali się w parę już na samym początku show. A o to w tym programie chodzi - żeby kończyć tydzień w duecie. Podczas pierwszego tygodnia pobytu na rajskiej wyspie doszło jednak do rozłamu i Chris porzucił Lexi dla Violi. Lexi nie ukrywała swojego rozczarowania, a w rozmowach z innymi nazywała chłopaka "dupkiem". Co się więc stało, że Chris stanął za Lexi, a to go wybrała? Okazuje się, że uczestnicy zawarli umowę. W nagraniu, które pojawiło się na Facebooku "Hotelu Paradise" Chris, przed nagraniem "rajskiego rozdania", powiedział:

Na kolejnym rajskim rozdaniu jestem pewny, że wyleci Szymon, ponieważ zawarłem umowę z Lexi, że ja teraz stanę za Lexi, ale nie możemy się z tym afiszować, także nie będziemy za bardzo podchodzić do siebie, musimy zrobić tak, żeby nikt nie zauważył. [...] Ona mi robi wielką przysługę, bardzo to doceniam! - zdradził Chris.

Sprytnie! Myślicie, że ich sojusz w kolejnych odcinkach "Hotelu Paradise" przetrwa? Kolejny już dziś o godzinie 20:00 w TVN 7!

Chris zawarł sojusz z Lexi!

Decyzja Lexi zaskoczyła wszystkich!