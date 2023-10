Trwają castingi do trzeciej edycji "Hotelu Paradise" w TVN 7! Czy Dominika, uczestniczka drugiej odsłony show, żałuje swojego udziału? A może chciałaby wystąpić w programie raz jeszcze? O to zapytaliśmy Dominikę podczas naszego wywiadu. Jakie rady ma dla przyszłych uczestników? Co chciałaby naprawić? Zobaczcie naszą rozmowę z gwiazdą "Hotelu Paradise 2"!

