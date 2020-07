Na początku czerwca zwycięzcy pierwszej polskiej edycji programu "Hotel Paradise" poinformowali o swoim rozstaniu. Chris i Marietta, po kilku miesiącach związku, postanowili zakończyć związek - powodem miała być zbyt duża różnica charakterów. Pozostali jednak w zgodzie i przyjaźni, choć kontakt mają sporadyczny. Niedawno okazało się, że Chris powoli układa sobie życie na nowo. Na InstaStories zdradził, że spotyka się z kimś!

Chris z "Hotelu Paradise" ma dziewczynę?!

Chris i Marietta po rozstaniu poszli własnymi drogami. Przestali ze sobą mieszkać, utrzymują kontakt głównie telefoniczny. Niedawno dowiedzieliśmy się, że w życiu Ducci pojawił się ktoś nowy! Gdy jeden z jego fanów zapytał, czy mężczyzna spotyka się z kimś, Chris odpowiedział:

Tak. Ale jak już dobrze wiecie nie lubię dzielić się wszystkim na swoim Instagramie. Jest to część mojego prywatnego życia więc wolę to zostawić dla siebie i swoich bliskich. Może kiedy się to zmieni.

Czyli na razie nie ma co liczyć na wspólne zdjęcia, bo Chris rzeczywiście chroni swoją prywatność. Ciekawe, co na to Marietta!

Chris i Marietta wygrali "Hotel Paradise".

