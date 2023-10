Simon i Bibi nie ukrywają, że w ich związku układa się wspaniale. Mimo drobnych zawirowań, które przeżyli jakiś czas temu z powodu wyskoku Simona na imprezie i jego pocałunku z Moniką Kociołek; para jest zdecydowana budować razem przyszłość. O ile inne pary edycji wstrzymują się przed wspólnym zamieszkaniem i wolą pozostać na etapie "randkowania" Simon i Bibi zdecydowanie woleliby już zamieszkać razem.

Z kim zamieszkają Simon i Bibi z "Hotelu Paradise 3"?

To jednak nie oznacza, że zamieszkają we dwoje. Bogusia zdradziła, że jest w planach jeszcze jedna osoba i chodzi o inną uczestniczkę! Jak myślicie, z kim Simon i Bibi najlepiej by się dogadali pod wspólnym dachem? I na które miasto w Polsce się zdecydują?

Simon i Bibi dotarli do finału "Hotelu Paradise 3". Jeszcze w programie nie ukrywali, że wspaniale się ze sobą czują, a Simon wyznał swojej ukochanej miłość zaledwie po kilku tygodniach. Jak widać ich relacja przetrwała, wciąż się rozwija, a para chce razem zamieszkać. Dlaczego tak bardzo im zależy, żeby zaprosić do swojego domu jeszcze jedną osobą z "Hotelu Paradise"?