Ania i Matt pożegnali się z "Hotelem Paradise" tuż przed wielkim finałem - wszystko przez zgodność par - uczestnicy zdobyli najmniej punktów i musieli odejść z programu. W rozmowie z Party.pl Anna wyznała, że podczas sprawdzianu popełniła jeden z błędów umyślnie! Czy to przez to odpadli z "Hotelu..."? Zobaczcie, co nam powiedziała uczestniczka show TVN 7!

