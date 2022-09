Dzisiejszy odcinek " Hotelu Paradise 3 " przyniósł naprawdę ogromną dawkę emocji. Jeszcze przed Rajskim Rozdaniem okazało się, że trójka uczestników nie musi bać się o swoją przyszłość w programie , a dzięki wygranym w specjalnych zadaniach, otrzymali wyjątkowe przywileje i bezpieczne miejsce w finałowym tygodniu. Reszta uczestników nie mogła jednak powiedzieć tego samego. Wszyscy obawiali się tego, co wydarzy się wieczorem na plaży, a Rajska Wyrocznia doprowadziła do poważnej kłótni. Ostatecznie tego, co się stało, nikt się nie spodziewał. "Hotel Paradise 3": Uczestnicy spiskują przeciwko Maurycemu? Po Rajskiej Wyroczni nastroje w "Hotelu Paradise 3" zrobiły się naprawdę ciężkie. Jak się okazuje, niektórzy z uczestników otrzymali od Klaudii El Dursi odpowiedzi, których woleliby nie usłyszeć. Maurycy dowiedział się, że Basia źle mówi na jego temat, za to Basia, że Maurycemu zależy na wygranej. Choć Rajska Wyrocznia - którą ostatnio krytykowała nawet Luiza - nie raz spowodowała prawdziwe zamieszanie, tym razem było naprawdę poważnie. Kiedy Maurycy wziął Basię na rozmowę, dziewczyna próbowała się migać i usilnie obstawała przy swoim. Maurycy ostatecznie stwierdził, że partnerka Krystiana wcale się nie wybroniła i wykazała się wobec niego brakiem szczerości. Za to Basia zarzuciła uczestnikowi kłamstwo, twierdząc, że za wszelką cenę chce dojść do finału, a pozostałym mówił co innego. Nagle okazało się, że Basia i Krystian wiele rozmawiają na temat Maurycego, a w "Hotelu Paradise 3" coraz mniej osób może mieć do siebie zaufanie. Najlepszym potwierdzeniem tego było to, co wydarzyło się podczas ostatniego Rajskiego Rozdania. Ostatnie Rajskie Rozdanie w "Hotelu Paradise 3". Kto odpadł z programu?...