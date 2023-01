Dawid odkąd poznał Anastazję w "Hotelu Paradise 6", nie ukrywał, że jest zainteresowany piękną brunetką. Wówczas jednak jej serce należało do Igora. Czy od tamtego czasu coś się zmieniło? Trener personalny postanowił zaspokoić ciekawość fanów i dokładnie opowiedzieć co ich łączy. Czyżby była to jedyna relacja, która przetrwała poza kamerami? "Hotel Paradise 6": Dawid o relacji z Anastazja po programie Wielki finał szóstej edycji randkowego show już za nami. To oznacza tylko jedno - jego uczestnicy wreszcie mogą zdradzić, jak potoczyły się ich dalsze losy. Póki co wiadomo, że Monika i Mikołaj z "Hotelu Paradise" nie są parą , podobnie jak David z Angeliką oraz Grzegorz z Magdą. Wszyscy jednak nadal zastanawiają się, co łączy Dawida z Anastazją. Na szklanym ekranie widzieliśmy rodzącą się relacje pomiędzy nimi. Wówczas jednak piękna Ukrainka o polskich korzeniach czekała na powrót Igora. Jak potoczyły się jej losy po programie? Wiadomo już, że jej relacja z Igorem nie przetrwała, widzowie jednak niejednokrotnie podejrzewali, że Anastazja i Dawid są parą po programie "Hotel Paradise 6". Często byli widywani razem i nie ukrywali, że utrzymują ze sobą stały kontakt. Teraz Dawid rozwiał wszelkie wątpliwości! Zobacz także: "Hotel Paradise 6": Magda rzuciła Grzegorza. Teraz odpowiada na hejt: "Ludzie myślcie" Uczestnik "Hotelu Paradise" w rozmowie z portalem "Co za tydzień" zdradził, co urzekło go w pięknej Ukraince: - W Anastazji urzekła mnie jej tajemniczość. Coś takiego, że jest jakby z boku, czuje się trochę niepewnie, może była zestresowana. To otwieranie jej mnie w jakiś sposób urzekło. Lubię takie wyzwania. W przypadku Anastazji było tak, że musiałem zburzyć mur [...] Też sytuacja w jej...