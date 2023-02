"Hotel Paradise 6": Adam pokazał twarz córeczki. Fani: "Kiedy pokażesz mamusię"

Finał 6. edycji "Hotelu Paradise" już niedługo, a uczestników spotyka coraz więcej niewiadomych. Dopiero co cieszyli się z powrotu Hani i Adama, a już dziś musieli zdecydować, która z tych osób spakuje walizki. Tym razem upiekło się Hani, a widzowie nie są do końca przekonani czy to był najlepszy pomysł. Dlaczego Hania według nich nie powinna dostać kolejnej szansy? "Hotel Paradise 6": Hania zostaje w programie Hania i Adam wrócili do "Hotelu Paradise" i nieźle namieszali. O ile Adam stworzył bezpieczną parę z Olą, to Hania na nowo namieszała w głowie Mikołaja. Najbardziej ucierpiała na tym Monika, której intencje do uczestnika były naprawdę szczere. To nie pierwszy raz kiedy Monika cierpi, ponieważ nikt nie bierze pod uwagę jej uczuć, a tylko jej wiedzę i spryt wykazywany w konkurencjach. Hania poczuła się bardzo pewnie po powrocie do programu i od razu zaczęła kręcić się koło Mikołaja. Para pozwalała sobie na odważne zbliżenia, jednocześnie uczestniczka zakomunikowała Monice, że nie zamierza odbijać jej partnera w programie, natomiast nie wyklucza, że będzie chciała stworzyć z nim coś więcej po powrocie z Panamy. Monika dotknięta wyznaniem Hani i zachowaniem Mikołaja, nie zdecydowała się rozgrzebywać ran. W ostatnim odcinku "Hotelu Paradise" Hania i Adam polegli na teście wiedzy. Jednak dodatkowy stres czekał ich podczas anonimowego głosowania, w którym uczestnicy musieli zdecydować kto powinien opuścić "Hotel Paradise". Internauci mają wątpliwości, co do tego czy uczestnicy dobrze zrozumieli zasady i czy byli w stanie uratować zarówno Hanię jak i Adama. W wyniku ich głosowania to Adam musiał opuścić "Hotel Paradise". Zobacz także: "Hotel Paradise 6": Fani zniesmaczeni powrotem Hani: "To nie przypadek, że akurat w Halloween" Hania mimo...