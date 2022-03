"Hotel Paradise 5": Wiktoria ostro o Kasprze: "Nie zamierzam wyciągać ręki"

Ostatnia "Pandora" w "Hotelu Paradise" odmieniła losy jednej z do tej pory najsilniejszych par. Wiktoria przekonała się, że nie może w 100% ufać Kasprowi, a fakt, że była o niego mocno zazdrosna okazał się nie być bezpodstawny. Kasper podczas anonimowych pytań jasno przyznał, że "ciągnie go do Karoliny", a ona mimo tego, że chwilę wcześniej przyznała, że jest dla niej tylko kolegą, szybko zaczęła zmieniać zdanie. Rozłam w parze Wiktorii i Kaspra przypieczętowało "rajskie rozdanie", podczas którego Kasper oficjalnie zamienił Wiktorię na Karolinę. Uczestniczka skomentowała jego zachowanie.

"Hotel Paradise 5": Wiktoria gorzko o Kasprze

Kasper był pierwszym wyborem Wiktorii w "Hotelu Paradise". Gdy dołączyła do ekipy zadecydowała, że to właśnie z nim chciałaby stworzyć parę, a immunitet, który otrzymała na wstępie tylko jej to ułatwił. Bardzo szybko okazało się jednak, że zaborczość i zazdrość ze strony Wiktorii przytłaczają Kaspra, który powiedział partnerce wprost, że nie jest w stanie sprostać jej oczekiwaniom i chyba najwyższa pora na zakończenie tej relacji. Problemy zaczęły się już podczas "Pandory", podczas której Kasper przyznał wprost, że "ciągnie go do Karoliny". Z jego strony była to zwykła szczerość, jednak Wiktorii trudno było udawać, że wszystko jest w porządku, kiedy miała świadomość, że nie jest jedyną dziewczyną, o której właśnie myśli Kasper. Jego niezdecydowanie zawiodło ją, a gdy podczas "rajskiego rozdania" stało się jasne, że Kasper rezygnuje z niej na dobre, nawet nie kryła żalu.

Na Instagramie "Hotelu Paradise" pojawiła się relacja nagrana przez Wiktorię tuż po zakończeniu "puszki Pandory".

Wczoraj była Pandora i pytania mnie trochę zawiodły, bo już wszystko było ok z Kasprem, po czym powiedział, że ciągnie go do Karoliny. a dla mnie takie "ciągnie mnie" jest dość znaczące. To nie jest coś takiego, że "o jest ładną dziewczyną". Pytałam nawet Elizy, Eliza też powiedziała, że bardzo by się wkurzyła, gdyby to Jay powiedział tak o kimś innym na Pandorze. Potem w ogóle nie rozmawialiśmy praktycznie i on w ogóle nie wyciąga ręki, ja już wyciągałam do niego rękę i już nie zamierzam.

Okazało się, że Kasper nie wykazał żadnej inicjatywy względem Wiktorii i zdecydował się dać drugą szansę na budowanie związku z Karoliną. Ona też postawiła wszystko na jedną kartę, wybierając Kaspra, tym samym nie dając szansy nowemu Mateuszowi na zadomowienie się w "Hotelu Paradise".

Wiktoria z "Hotelu Paradise" w serii pytań na Instagramie, opowiedziała na pytania fanów odnośnie rozstania z Kasprem. Wiktoria gorzko oceniła zachowanie Kaspra na "Rajskim Rozdaniu". Ma żal do Karoliny? Przyznała, że oczekiwała od uczestnika wsparcia i poczucia bezpieczeństwa, a "wyszła na jakąś zazdrosną". Sam fakt, że podszedł na "rajskim rozdaniu" do Karoliny również był dla niej zaskoczeniem, ponieważ była pewna, że jest u niej skreślony, po tym jak wytypował ją do odpadnięcia. No cóż... Uczucia piszą różne scenariusze. Myślicie, że drogi Wiktorii i Kaspra jeszcze się zejdą?