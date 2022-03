"Hotel Paradise 5": Kasper ma dość zazdrości Wiktorii! "Ta jej zazdrość mnie przybija i tłamsi"

Związek Wiktorii i Kaspra rozpadnie się tuż przed "rajskim rozdaniem" w "Hotelu Paradise"? Wiktoria czuje, że nie jest dla partnera numerem jeden, a on nie może już znieść jej zazdrości.

Ta jej zazdrość mnie tak przybija i tłamsi, że aż mnie to odpycha powoli.

Cała awanturę wywołała... Karolina i jej relacje z Kasprem! Czy faktycznie Wiktoria miała powody do złości a Kasper powinien ją zrozumieć? Zapowiada się definitywny koniec jednej z najsilniejszych par? Zobaczcie, o co poszło.

"Hotel Paradise": Kasper ma już dość zazdrości Wiktorii. To koniec?

Kto by pomyślał, że niewinna zabawa w szczerość wywoła tyle kontrowersji! Relacja Wiktorii i Kaspra w "Hotelu Paradise" zaczęła się sypać jak domek z kart i nie wiadomo, czy przetrwa najbliższe "rajskie rozdanie". Wiktoria nie czuła się pewna Kaspra i tego, czy będzie jej wierny, gdy do programu dołączy nowa uczestniczka, która może być w jego guście. Podczas szczerej rozmowy, której w tajemnicy przysłuchiwało się trzech singli, Kasper i Wiktoria wyrzucili sobie, co im przeszkadza:

- Przeszkadza mi to, że nie dawałeś takiej 100% pewności i ciągle mówiłeś, że jak wejdzie jakaś nowa dziewczyna no to wiesz, mógłbyś ją wybrać.

- A mi przeszkadza, że jesteś o to zazdrosna, bo nie wydaje mi się, że nawet będąc tam w towarzystwie dziewczyn, daje ci jakieś argumenty do tego, że coś między nami się może zmienić - kontrował ją Kasper.

Oboje jednak zgodnie twierdzili, że mimo przeszkód rodzi się w nich uczucie, które będą chcieli kontynuować.

Mat. prasowe Hotel Paradise

Zobacz także: "Hotel Paradise 5": Sevag pokazał zdjęcia sprzed lat. Ale metamorfoza!

Pomiędzy Kasprem a Wiktorią zdarzały się już pierwsze momenty, które dawały im do myślenia na temat zmiany par. Czujność Wiktorii została jednak uśpiona, gdy Kasper przyznał, że nie ma w programie żadnej kobiety, z którą mógłby stworzyć coś więcej oprócz niej. Ten spokój nie potrwał jednak długo i został zburzony tym, co Karolina wyznała podczas "puszki Pandory". Karolina od początku była rywalką w oczach Wiktorii. Gdy dołączyła do show, obawiała się, że uczucia, które na początku zrodziły się pomiędzy Karoliną a Kasprem mogłyby powrócić. Dodatkowo, gdy Karolina zapewniła, że teraz łączą ich tylko koleżeńskie relacje, Wiktoria mogła stwierdzić, że jest coraz pewniejsza Kaspra i może odpuścić zazdrość:

O Karolinkę byłam trochę zazdrosna. Ona to wie i Kasper też, ale jak mówią, że nic między nimi nie ma, chociaż nie wiem do końca, to nie...

Mat. prasowe Hotel Paradise

Zobacz także: "Hotel Paradise 5": Do programu dołączyli Oliwia i Mateusz. Nowy uczestnik już zdążył wywołać burzę!

Wtedy jednak padł cios ze strony Kaspra, który przyznał, że wciąż ciągnie go do Karoliny.

Momentami na pewno ale chyba tak tu jest, że tu ludzi ciągnie ku sobie a ważne z kim jesteśmy w parze i z kim się najlepiej się dogadujemy.

Oliwy do ognia dodała odpowiedź Karoliny, która przyznała, że gdyby musiała, mogłaby się jednak sparować z Kasprem. Tłumaczyła się, że to było czysto teoretyczne założenie. Wiktoria jednak nie podeszła do tego na luzie:

Niby nie czułam [zagrożenia ze strony Karoliny - przyp.red.] już ale teraz jak powiedziała, że wybrałaby Kaspra to znowu trochę poczułam. Nie będę oszukiwać, bo mówiła mi wcześniej jak Kasper wybrał was 3 dziewczyny [przed ostatnią eliminacja, w której Marika odpadła z "Hotelu Paradise" - przyp.red.], że w ogóle by do niego nie podeszła i nie chce mieć z nim nic do czynienia a teraz byś go wybrała.

Mat. prasowe Hotel Paradise

Zobacz także: "Hotel Paradise 5": Tak Kasper wyglądał w przeszłości. Długie włosy, pełne usta...

Wiktoria miała żal do Kaspra, że tak potraktował ją na "Pandorze" i nie zamierzała mu odpuścić. Kasper ma powoli dość zaborczości partnerki:

Ta jej zazdrość mnie tak przybija i tłamsi, że aż mnie to odpycha powoli.

Pomiędzy Wiktorią a Kasprem doszło do spięcia. Uczestnik miał żal do partnerki, że po wyjaśnieniu wszystkich nieporozumień znowu stwarza konflikty i nie potrafi docenić jego szczerości. Dla Wiktorii jednak przyznanie, że ciągnie go do Karoliny jest równoznaczne z tym, że mógłby ją na nią zamienić.

- Czemu ty się zawsze tak obrażasz, jak coś powiem. Nie żałuję tego, co powiedziałem i myślę to co powiedziałem, ale myślę też że wszystko mieliśmy wyjaśnione i sobie ufamy i może nie, że ciągnie mnie do kogoś dokładnie ale... Takie było pytanie, tak odpowiedziałem i nie wiem skąd aż taka reakcja, bo jakby to co się czuje, to nie to co się robi?

- To robisz coś innego niż czujesz? - kontrowała Wiktoria.

Zdenerwowany Kasper postanowił nie ciągnąć już tej rozmowy pod wpływem emocji. Kolejnego dnia jednak nie było łatwiej:

- Nie podoba mi się to, że powiedziałaś, że mi ufasz wcześniej a potem pokazałaś zero zaufania i to drugi dzień z rzędu. Nie dałem ci żadnego powodu do takiej zazdrości. (...) Ale najwidoczniej potrzebujesz, by twój facet tylko siedział z tobą. Mam nadzieję, że jakby my się nie będziemy kłócić tylko przyjaźnić ale nie dam ci tego, czego ty oczekujesz od faceta, więc może ktoś inny ci to da.

- No raczej nie.

- Jak się tak źle odbieramy i ja nie rozumiem do końca, co ty do mnie mówisz, a ty co ja do ciebie to daleko nie zajedziemy na czymś takim.

Myślicie, że to koniec ich związku? Nie tylko u Kaspra i Wiktorii pojawiły się nieporozumienia. Eliza urządziła Jayowi sceny zazdrości, a on nazwał ją "arogancką" i "żądną atencji". Przyszłość ich pary również wisi na włosku? Jutrzejsze "rajskie rozdanie" zweryfikuje wszystko.