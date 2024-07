W 5. edycji programu "Hotel Paradise" wydarzyło się wiele nieprzewidzianych sytuacji. Jak się jednak okazuje, takie rzeczy dzieją się także poza rajskim hotelem! Największym zaskoczeniem jest związek Laury i Kaspra! Co na ten temat sądzi Jay i Eliza - opowiedzieli nam podczas spotkania w przestrzeni Beauty Hall w Elektrowni Powiśle!

"Hotel Paradise 5": Eliza i Jay na temat związku Laury i Kaspra

Emocje po 5. edycji "Hotel Paradise" jeszcze nie opadły, a uczestnicy już dostarczają kolejnych! Bez wątpienia największym zaskoczeniem po ostatnim odcinku show była informacja, że Laura i Kasper są ze sobą po "Hotelu Paradise". Co na to pozostali uczestnicy? Głos w sprawie zabrała Eliza. Czy było to dla niej wielkim zaskoczeniem?

- Dla mnie myślę, że nie. Jakby w hotelu jak ktoś miał czujne oko, mógł zauważyć, że coś ich do siebie ciągnęło. Oni mieli chyba chwile, że byli razem w parze, tak. I jakby było widać, że bardzo super się dogadują. Myślę, że wtedy w hotelu nie pozwolili sobie już na tworzenie jakiejś relacji, ze względu na to, że woleli być bezpieczni. Natomiast na tą chwilę myślę, że faktycznie coś pomiędzy nimi jest i ja im życzę jak najlepiej. Jeśli faktycznie to jest prawdziwe i szczere, no to niech im się wiedzie

Jay dodał, że gdyby nie hotelowe losy, ta dwójka dużo wcześniej by się ze sobą sparowała.

Zobacz także: "Hotel Paradise": Jak Grzegorz zareagował na relację Laury i Kaspra?!

W naszym wywiadzie Jay i Eliza odnieśli się także do sytuacji Karoliny, która przegrała walkę o serce Kaspra w "Hotelu Paradise" - koniecznie zobacz co myśli!

