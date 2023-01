Laura i Kasper nie wygrali "Hotelu Paradise", ale wynieśli z show to, co najcenniejsze - miłość! Tuż po wielkim finale programu okazało się, że są parą, co było sporym zaskoczeniem dla widzów show, bowiem w trakcie trwania piątej edycji nie mieli zbyt wielu okazji, by się do siebie zbliżyć. Teraz jednak udowadniają, że są sobie pisani - Laura i Kasper wybrali się na pierwsze wspólne wakacje, a ich fani są zachwyceni ich relacjami. Laura i Kasper z "Hotelu Paradise" na pierwszych wspólnych wakacjach Związek Laury i Kaspra z "Hotelu Paradise 5" to z pewnością największa niespodzianka z tej edycji. Kasper w trakcie trwania show tworzył kilka relacji m.in. z Karoliną czy Dominiką, zaś Laura prawie od samego początku była związana z Grzegorzem, z którym doszła do finału show. Przeszłość jednak mają za sobą i teraz mogą cieszyć się sobą, także podczas wspólnego wyjazdu. Zakochani wybrali się do Chorwacji, gdzie głównie odpoczywają na plaży. W sieci nie brakuje gorących fotek, a internauci nie szczędzą im komplementów: Ahh cudownie się na to patrzy Woo ale fajnie, że takie mordeczki się skumały, byliście tam najbardziej przyjemnymi i naturalnymi ludźmi. Było z jajem i na luzie. Pozdro i powodzenia misiaczki Piękna z Was para. Pozdrawiam serdecznie Zobacz także: "Hotel Paradise 5": Kasper gorzko o relacji z Karoliną. Powiedział jej o Laurze? Wśród setek komentarzy znalazł się jednak i przykry, dotyczący kolczyka Laury... Jedna z hejterek nie szczędziła jej złośliwości: Ej wyjmij ten kolczyk z tego nochala, bo wyglądasz jak krowa zakolczykowana Laura jednak odpowiedziała w mistrzowskim stylu: Ej skoro mam go, to znaczy ze mi się podoba i nie znaczy, ze tobie będzie się to podobało 😚 Brawo! Zobacz także: "Hotel...