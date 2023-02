"Hotel Paradise 4": Wiktoria przeszła kolejną metamorfozę. "Jest w końcu wszystko dobrze"

Wiktoria Kozar i Eliza Milewska w "Hotelu Paradise" były ze sobą najbliżej. Czy po powrocie do Polski ich drogi rozeszły się na zawsze? Wiktoria zdradziła, jak wyglądają dziś jej kontakty z Elizą i pozostałymi uczestnikami. Przyznała wprost, że "jest ciężko". Co konkretnie miała na myśli? "Hotel Paradise 5": Wiktoria i Eliza dalej się przyjaźnią? Wiktoria Kozar i Eliza Milewska zaprzyjaźniły się na planie "Hotelu Paradise". Dziewczyny były nierozłączne niemalże przez cały program. Podczas finałowej "Pandory" uczestniczki jednak poróżniły się. Eliza miała pretensje do Wiktorii, że nie stanęła w jej obronie, kiedy miała okazję zająć stronę przy wszystkich uczestnikach. Po powrocie do Polski Wiktoria zapewniała, że wciąż ma dobry kontakt z Elizą. Nie da się nie zauważyć, że aktualnie Eliza jest mocno skupiona na związku z Jay'em. Chłopak, którego poznała w "Hotelu Paradise" przeprowadził się do jej rodziców. Eliza i Jay zdecydowali się na założenie wspólnej działalności i mają zamiar robić o wiele więcej niż wspólnie nagrywać na Youtube. Ostatnio Eliza z "Hotelu Paradise" podzieliła się nowiną , że wraca na studia. Jednak czy wciąż ma czas, by pielęgnować relację ze swoją programową przyjaciółką? O ich relacjach wypowiedziała się Wiktoria Kozar. Zwyciężczyni 5. edycji "Hotelu Paradise" została zapytana przez fanów: - Masz dalej kontakt z Elizą? - Mam nadal od czasu do czasu. Ale ciężko jest na odległość ze wszystkimi trzymać i też niestety nie wszyscy z "Hotelu" chcą się trzymać ze wszystkimi, co też utrudnia, ale dajemy radę. Zobacz także: "Hotel Paradise 6": Adam wylądował w szpitalu! "Płakać mi się chce na samą myśl" Aby pozbyć się teorii spiskowych na...