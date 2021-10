"Hotel Paradise 4": Tak Wiktoria wyglądała kiedyś! Co sobie poprawiła?

Największą gwiazdą czwartej edycji "Hotelu Paradise 4" z pewnością jest Wiktoria Gąsior, która triumfalnie wróciła do programu po tym, jak wyeliminował ją Miłosz. Dziś znów tworzy parę z chłopakiem, bo chce mu dać drugą szansę. Czy im się uda? Przekonamy się w kolejnych odcinkach, tymczasem zajrzeliśmy na Instagram Wiktorii w poszukiwaniu jej starych zdjęć, czyli tego, co lubicie najbardziej! Jak kiedyś prezentowała się Wiki?

Wiktorię w "Hotelu Paradise 4" poznaliśmy jako trenerką personalną oraz zawodniczkę bikini fitness. Sport to dla 23-letniej dziewczyny całe życie. Zdobyła tytuł wicemistrzyni świata w sportach sylwetkowych. Skąd wzięła się u niej taka pasja? W jednym z odcinków opowiedziała o swoim dramacie i walce z poważną chorobą:

Jeżeli chodzi o moją przygodę z bikini fitness to zaczęła się ona w sumie od zaburzeń odżywiania, bo chorowałam 6 lat na anoreksję. Wtedy pracowałam na recepcji w klubie fitness i poznałam tam dziewczynę, która właśnie szykowała się do zawodów i jak zobaczyłam jej figurę i popatrzyłam na swoją to stwierdziłam, że ja nie wyglądam dobrze i to jest to, co ja chcę. Jadąc na leczenie ja już wiedziałam, że jak wyjdę stamtąd to chciałabym stanąć na scenie. Ja tym sportem też chcę iść do przodu. Ja się w tym spełniam, jeśli chodzi o moją drogę i karierę ogólnie. (...) To mnie trzyma, tym bardziej, że boję się, że jak nie będę miała tego mojego planu, że może to wrócić, bo jednak takie zaburzenia zostają na zawsze - wyznała Wiktoria.