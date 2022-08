"Hotel Paradise 4": Przemek gorzko o relacji z Sarą: "Czuję się wykorzystany, oszukany"

Sara i Przemek stworzyli jedną z najpopularniejszych par czwartej edycji "Hotelu Paradise". Fani jeszcze przed finałem zapychali ich media społecznościowe pytaniami o to, czy po zakończeniu produkcji TVN7 pozostali w bliskiej relacji. W związku z tym, że uczestnicy randkowego show nabierali wody w usta, internauci postanowili sami znaleźć dowody, a tych nie brakowało. Zobacz także: "Hotel Paradise": Klaudia El Dursi pokazała kulisy show! Nie zawsze jest tak kolorowo "Hotel Paradise 4": pierwszy pocałunek Sary i Przemka wywołał szok Trudno się dziwić widzom "Hotelu Paradise", że z takimi zainteresowaniem zaczęli śledzić dalsze losy Sary i Przemka. Historię pary otworzyło wydarzenie, które było prawdziwą petardą. Ich pocałunku nie spodziewał się nikt, zwłaszcza że początkowo wydawało się, że Przemo czuje coś do Ingi. Sara natomiast była wówczas w parze z Jankiem. Od tego momentu fani czekali na rozwój zdarzeń z wypiekami na twarzy. Ciągnie mnie do niej - zwierzył się wtedy Łukaszowi. Sara też nie pozostała obojętna na ten niespodziewany pierwszy pocałunek. Widzowie przyznali, że uczestników "Hotelu Paradise" mocno wtedy poniosło. Wkrótce okazało się, że nie był to jednorazowy wyskok. Generalnie mi się podoba, chcę być z nim w parze. Zobaczymy co z tego wyjdzie - powiedziała Sara. "Hotel Paradise 4": Sara czy Inga? Fani "Hotelu Paradise" jeszcze przez chwilę mogli mieć wątpliwości co do tego, którą z uczestniczek wybierze Przemo. Rozmawiając z Naną o całej sytuacji, potwierdził, że czuje coś zarówno do Ingi, jak i Sary. To była już zapowiedź poważnych zmian w randkowym show. Sara wizualnie bardzo mi się podoba, ale ciągnie mnie do Ingi. W cholerę ciągnie mnie do Ingi. Wiem, że...