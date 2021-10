"Hotel Paradise 4" Nana przeszła spektakularną metamorfozę! "Zawsze to był mój kompleks"

(_gdeaq = window._gdeaq || []).push(['nc', 'false']); (_gdeaq = window._gdeaq || []).push(['hit', 'edipresse', '1v0wO2do54UlqbmBrpREUOVy76bRsNuogeRlDriuIIX.a7', 'veotmijlnv', 'fncuixualvjagznopcaizbakspky']); Uwielbiasz proste włosy, ale nie zawsze masz czas na prostowanie? Te sposoby gwiazd powinny ci się spodobać! Karlie Kloss, Jennifer Aniston i Dua Lipa zdradzają swoje triki na idealnie gładką fryzurę bez użycia prostownicy. Będziesz zaskoczona, jakie to proste! Karlie Kloss Karlie Kloss jest jedną z najbardziej wziętych modelek i prowadzącą amerykańskiej edycji Project Runway. Sesje zdjęciowe, pokazy mody czy występy w programach telewizyjnych to jej codzienność. Wiąże się to również z częstym suszeniem i stylizowaniem włosów. Co więcej, jej piękny blond odcień to efekt farbowania. Takie włosy często są wysuszone i mają tendencję do puszenia się. Co robie Karlie, by jej włosy były idealnie gładkie i proste? Stawia na codzienną pielęgnację włosów! Nie rozstaje się nigdy z nawilżającą mgiełką do włosów, po każdym myciu stosuje odżywkę oraz raz w tygodniu nakłada odżywczą maskę. Jennifer Aniston Jennifer Aniston, jako Rachel w „Przyjaciołach”, przez 10 latach wyznaczała trendy we fryzurach. Nawet po zakończeniu słynnego serialu, wszystkiego kobiety marzą o włosach Jennifer. Jaki jest sekret gwiazdy? Aktorka sama nauczyła się stylizować włosy! Jak twierdzi jej fryzjer – Chris McMillan, Jennifer jest mistrzynią w ich suszeniu i układaniu. Zawsze „wyciąga” włosy na okrągłą, dużą szczotkę i dokładnie je suszy. Dzięki temu pasma są zawsze gładkie i lśniące! Chris uważa, że jestem kryptofryzjerką, bo wyrywam mu suszarkę z rąk i suszę swoje włosy lepiej, niż on”- zdradza gwiazda. Dua Lipa...