"Hotel Paradise 3": To koniec związku Nathalii i Marcina? "Zaczyna bajerować wszystkie dziewczyny"!

Sojusze, nagłe przeparowania i pierwsze poważne deklaracje - widzowie "Hotelu Paradise" nie mogą narzekać na brak emocji, a kiedy tylko uczestnikom zaczyna wydawać się, że mogą czuć się bezpieczni, ich spokój skutecznie zakłóca Klaudia El Dursi, wprowadzając do programu nowe osoby. Choć ostatnio do grupy dołączyła Ewa, okazuje się, że to nie koniecznie ona może być dla pozostałych największym zagrożeniem. Po tym, jak trzecią edycję "Hotelu Paradise" opuściła Basia, najmocniejszymi parami stali się Simon i Bibi oraz Marcin i Nathalia. Czyżby jednak i nad ich relacjami pojawiły się ciemne chmury? To, czego byliśmy świadkami w dzisiejszym odcinku, może zmienić wszystko.

"Hotel Paradise 3": Marcin zostawi Nathalię dla innej?

Choć z pozorów w "Hotelu Paradise" panuje przyjacielska atmosfera, każdy z uczestników coraz bardziej skupia swoje myśli na finale. Mimo, że do tej pory zdaniem wielu to Simon i Bibi oraz Marcin i Nathalia mieli największe szanse, by się w nim znaleźć, wygląda na to, że Nathalia może czuć się zagrożona!

Mi się każdy podoba, ja nie mogę się zdecydować, do wyboru do koloru, Marcin to jest dycha - wyznała podczas Puszki Pandory Ewa.

Nowa uczestniczka to prawdziwa kokietka, która nie ukrywa, że zależy jej na wygranej, a Marcin zdecydowanie nie stroni od rozmów z pozostałymi mieszkankami rajskiego hotelu. Co więcej, kiedy Simon nie patrzył, pomiędzy Marcinem a Bibi doszło do bardzo dwuznacznej sytuacji. W "Hotelu Paradise" pojawiła się skrzynia przyjemności z bardzo nietypową zawartością, a zabawa którą miała sprowokować, zdecydowanie wymknęła się spod kontroli.

Patrzę na Nathalię, nie no chyba mi po pysku za to da! - stwierdziła zestresowana Bibi.

Jak się okazało, podczas zabawy Bibi, która wcześniej zlizywała z ciała Marcina syrop, namiętnie pocałowała go w usta! Mina Nathalii mówiła wszystko.

Przez przypadek się z nim pocałowałam - tłumaczyła Bibi.

Później było już tylko ciekawiej, bo kolejnego dnia Marcin postanowił odbyć poważną rozmowę w cztery oczy z Luizą, która wciąż nie odnalazła w programie tego jedynego. Najpierw mówił coś o wspólnej randce i tym, jakie wrażenie robi na nim dziewczyna, a następnie odniósł się do najbliższego Rajskiego Rozdania!

Biję się z myślami - zdradził za plecami Nathalii.

Czyżby Marcin, który do tej pory utrzymywał, że szaleje za Nathalią znudził się swoją partnerką i postanowił grać na innym froncie? Zachowanie swojej pary była w stanie skomentować tylko w jeden sposób...

Zaczyna bajerować wszystkie dziewczyny. Ja nie wiem... - zauważyła.

Luiza, Ewa czy Bibi? Na którą z dziewczyn Marcin postanowi wymienić Nathalię? Koniec końców zagrywki chłopaka okazały się jedynie żartem, na które Nathalia, jak sama przyznała, nie zamierza się nabrać. Marcin zadeklarował, że to z nią chce dotrzeć do końca programu, jednak tu ich plany może pokrzyżować kto inny bo... Bibi i Simon wygrali główne zadanie w programie i wszystko wskazuje na to, że przy najbliższym Rajskim Rozdaniu będą musieli podjąć bardzo ważną decyzje. Namieszają w parach, a może będę musieli wytypować osobę, która opuści "Hotel Paradise"? Czy będą kierować się sercem, czy może postawią na rozum i grę, eliminując najmocniejszych przeciwników?

Zobacz także: "Hotel Paradise": Ania i Ivan podzielili się radosną nowiną! Ukrywali to do samego końca!

Marcin doskonale wie jak podkręcić atmosferę w "Hotelu Paradise". Na szczęście dla Nathalii, jego czułe słówka wobec pozostałych uczestniczek programu to jedynie żarty.

Mat. prasowe

Czy jednak Nathalia i Marcin mogą czuć się bezpieczni. Wygląda na to, że podczas Rajskiego Rozdania to Bibi i Simon będą mieli decydujący głos.

Mat. prasowe

Jednak póki co, wygląda na to, że sprawy pomiędzy Marcinem i Nathalią mają się lepiej niż świetnie.