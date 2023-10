Bibi i Simon dotarli do wielkiego finału trzeciej edycji "Hotelu Paradise". Co prawda nie zwyciężyli w reality-show, ale w programie znaleźli miłość. Nie ukrywają, że ich związek miał swoje wzloty i upadki, ale obecnie doskonale się dogadują i rozmawiają o wspólnej przyszłości.

Bibi z "Hotelu Paradise 3" o relacji i wspólnych planach z Simonem

Choć w "Hotelu Paradise" Bibi i Simon byli nierozłączni, również w hicie TVN mieli lepsze i gorsze gorsze dni. Przypomnijmy sobie chociaż pamiętny odcinek, w którym do gry dołączyła Kara, a Bibi dając upust emocjom z zazdrości wyżyła się na swoim telewizyjnym partnerze. To jeszcze nie wszystko. Także po programie para przeżywała gorszy czas, jednak dzięki ogromnemu uczuciu udało im się przetrwać kryzys, a Bibi dała nawet mężczyźnie drugą szansę po głośnej aferze z pocałunkiem z Moniką Kociołek z Team X. Wygląda na to, że parę naprawdę łączy coś wyjątkowego!

Teraz sama Bibi w rozmowie z redaktorką Party.pl zdradziła, jak obecnie wygląda jej związek z Simonem!

Bardzo dobrze odbieram naszą relację. Były wzloty i upadki, ale czas zrobił swoje. Na ten moment jest bardzo dobrze, a ja bardzo pozytywnie widzę naszą przyszłość - powiedziała szczerze Bibi.

Zobaczcie, co jeszcze zdradziła Bibi na temat swojej relacji z Simonem. Jaki planują kolejny krok? Nie obawiają się tak szybkiego tempa?

