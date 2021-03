"Hotel Paradise 3": Simon posunął się o krok za daleko? Chciał zrobić TO przed kamerami!

Relacja Simona i Bibi posuwa się coraz bardziej na przód. Ta dwójka dobrała się w parę już na samym początku programu i nawet potknięcie Simona i fakt, że Bogusia poczuła się ośmieszona na oczach całej Polski, nie zdołało ich rozdzielić. Jednak to, co wydarzyło się w ostatnim odcinku "Hotelu Paradise 3" zdecydowanie wybiło dziewczynę z rytmu. Kiedy zgasły światła jej partner posunął się o krok za daleko! Chciał zrobić to przed kamerami? Bibi szybko go ostudziła...

"Hotel Paradise 3": Simon posunął się za daleko? Widzowie byli w szoku

Po Rajskim Rozdaniu Simonowi ponownie uderzyły procenty do głowy i choć on i Bibi okazują sobie coraz więcej czułości, tym razem chłopak posunął się za daleko. Uczestnik "Hotelu Paradise 3" zdecydowanie zapomniał, że cały czas obserwują ich kamery, bo kiedy tylko zgasło światło w ich pokoju, Simon natychmiast rzucił się na swoją parę i szybko zanurkował pod kołdrę! Co tam się działo? Tego możemy się tylko domyślać jednak Bibi nie była z tego zbytnio zadowolona i natychmiast kazała chłopakowi przestać! Na drugi dzień pomiędzy tą dwójką odbyła się poważna rozmowa...

Okazuje się, że coraz więcej uczestników płci męskiej chciałoby pójść ze swoimi partnerkami o krok dalej, jednak dziewczynom zdecydowanie się nie śpieszy. Kiedy Krystian i Basia w końcu wylądowali razem w sypialni, Simon postanowił wykorzystać sytuację i po nieudanych, nocnych podchodach, nieco podpytać Bibi...

- Myślisz, ze Basia i Krystian coś tam już ten? - Nie, no gdzie? Tu? - No a gdzie? - Tak przy kamerach? - Nie daj spokój, to jest brak szacunku do samej siebie. Przecież wszyscy to będę oglądać. Myślę, że nikt tu nie będzie robił takich rzeczy...

Wygląda na to, że podchody Simona poszły na marne, a na komentarz Basi zareagował śmiechem. Myślicie, że ich związek przetrwa program?

Simon zdecydowanie chciałby zrobić z Bibi kolejny krok.

Mat. prasowe

Bogusia szybko ostudziła jego emocje. Myślicie, że pomiędzy tą dwójką dojdzie do czegoś więcej?