"Hotel Paradise 3": Bibi odpadła z programu i opublikowała wzruszający wpis!

Z "Hotel Paradise 3" musiała ostatnio pożegnać się Luiza - podczas ostatniego rajskiego rozdania stanęła za Simonem, a ten oczywiście wybrał Bibi. Luiza chciała odejść z programu z honorem - nie miała szansy u pozostałych facetów, więc postanowiła, że odpadnie z rąk przyjaciela, co jest najmniej bolesne. Ale właśnie - pojawiło się pytanie, czy teraz to już coś więcej niż tylko przyjaźń? Czy Luiza z "Hotelu Paradise 3" jest z Simonem? Tuż po odcinku, w którym odpadła Luiza, na Instagramie Simona pojawiła się seria zdjęć z Lui oraz niezwykle ciepły podpis. Price bardzo zżył się z dziewczyną, bardzo trudno mu było pożegnać się z uczestniczką: Wczoraj odpadła z hotelu bardzo bliska mi osoba. Emocje buzują, trochę łez i smutku. Ale tak czy tak wiedzieliśmy że ta nasza więź przetrwa długi okres czasu, nawet do końca naszych dni! Dziękuje Lui za najwspanialszy czas. Bez ciebie to by był inny hotel. Do zobaczenia! - pisze Simon. Zwyczajny, ciepły, ale nadal przyjacielski wpis? Najpewniej tak, ale komentarz Luizy pod postem Simona wskazywałby na coś więcej: Wow❤️ cieszę się że Ciebie mam i nie mogę się doczekać jak już się spotkamy - napisała Luiza, na co Simon odpowiedział: Jeszcze pare dni i lecimy!! Co mają w planach oboje? Czy relacja z Bibi to już przeszłość? Na ten temat wszyscy uczestnicy milczą, ale znaki pozostawiane w sieci przez uczestników "Hotelu Paradise" czasami zdradzają bardzo dużo! Oto pełen czułości wpis Simona!