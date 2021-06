"Hotel Paradise 3": Pierwsze problemy w związku Oli i Michała? Zaskakujące wyznanie

Ola Hałabuda, którą poznaliśmy w 3. edycji "Hotelu Paradise" , zgromadziła wielu fanów w swoich mediach społecznościowych. Ostatnio dziewczyna odpowiadała na ich pytania i oczywiście nie zabrakło tych najbardziej dociekliwych. Internauci dopytywali między innymi o jej związek z Michałem, a także o... dzieci! Wtedy też padły bardzo odważne wyznania ze strony Oli. Czyżby coś było na rzeczy? Zobaczcie, co powiedziała! Zobacz także: Magda i Ola z "Hotelu Paradise" były przyjaciółkami, a teraz toczą wojnę na Instagramie?! "Hotel Paradise": Ola szczerze o związku z Michałem i... dzieciach! Ola i Michał z "Hotelu Paradise 3" są jedną z pięciu par, których związek rozpoczął się w programie. Choć ich wspólna przygoda w show trwała krótko, to jednak, jak widać, ich relacja po powrocie do Polski stała się naprawdę poważna. Kilka dni po finale 3. edycji "Hotelu Paradise", Ola i Michał oficjalnie ogłosili, że są parą. No i stało się. Po programie pokazał, że ma dobre serduszko. Jest prawdziwym mężczyzną, charakternym a przy tym jest mega zabawny. Potrafi mnie rozśmieszyć jak nikt inny. Cieszę się, że rozpoczyna się najpiękniejszy etap w moim życiu u boku tego Pana - napisała wówczas Ola na swoim Instagramie, dodając do wpisu romantyczne zdjęcie z Michałem. Miłość tej dwójki kwitnie i wygląda na to, że ich związek wchodzi w kolejny etap. Ostatnio fani pytali Olę, czy myśli o poważnym związku z Michałem. Co na to odpowiedziała? Oczywiście, że myślę, spędzamy z Michałem dużo czasu ze sobą, jest nam razem super, dogadujemy się no i czasem kłócimy jak w każdej relacji, więc naprawdę fajnie - powiedziała uczestniczka 3. edycji "Hotelu Paradise" Jednak to nie koniec wyznań Oli na InstaStories!...