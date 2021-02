"Hotel Paradise": Chris i jego partnerka wybrali już imię dla dziecka! Jest bardzo oryginalne

Chris z "Hotelu Paradise" i jego ukochana Monika z niecierpliwością czekają na narodziny maleństwa. Właśnie na InstaStory uczestnika show TVN7 pojawiło się nagranie, z którego dowiadujemy się, jak będzie nazywało się ich dziecko! Para wybrała zarówno opcję dla dziewczynki, jak i dla chłopca. Jeśli Chrisowi urodzi się synek, to z pewnością będzie on posiadaczem jednego z najbardziej oryginalnych imion. Zobaczcie sami.

Zobacz także: "Hotel Paradise": Chris i Monika zdradzili nam, jak się poznali! To historia jak z filmu!

Chris z "Hotelu Paradise" zdradził imię dla dziecka

Dla Chrisa, zwycięzcy pierwszej polskiej edycji "Hotelu Paradise" ostatnie miesiące to pasmo sukcesów i wielu szczęśliwych chwil. Przede wszystkim chłopak poznał miłość swojego życia - piękną Monikę, a do tego za kilka miesięcy będzie też tatą! Chociaż relacja tej dwójki trwa od niedawna, to jednak zakochani są zgodni, że są sobie pisani i cieszą się, że już wkrótce zostaną rodzicami.

Po ujawnieniu tej wspaniałej informacji, fani jeszcze mocniej kibicują związkowi Chrisa z Moniką. Uważnie też śledzą ich życie, za pośrednictwem Instagrama. Para chętnie dzieli się tym, co u nich słychać, dzięki czemu z ostatniej relacji Chrisa na InstaStory wiemy, że jego ukochana była na badaniach, na których miała poznać płeć dziecka!

Jak się jednak okazało, jest jeszcze trochę za wcześnie, aby dokładnie określić, czy to będzie chłopiec czy dziewczynka, ale najważniejsze jest to, że maluszek jest zdrowy. Chris jednak zdecydował się zdradzić już, jakie imiona wybrali dla swojej pociechy. Mają już ustalone imię zarówno dla dziewczynki, jak i dla chłopca.

Już postanowiliśmy. Jeśli będzie to dziewczynka, to będzie to Blanka, a jeśli będzie to chłopczyk, to będzie to Nicolas - powiedział Chris.

Trzeba przyznać, że imię dla chłopca jest dość nietypowe, ale naprawdę piękne! Najprawdopodobniej już za miesiąc Chris i Monika będą mogli poznać płeć swojego dziecka i wtedy ostatecznie dowiemy się, czy będzie mały Nicolas, czy też mała Blanka. Nie pozostaje nam nic innego, jak życzyć dużo zdrowia dla całej trójki!

Instagram

Związek Chrisa i Moniki trwa zaledwie od kilku miesięcy, ale para nie ma wątpliwości, że jest sobie pisana!