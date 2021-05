"Hotel Paradise 3": Ola zdradziła, dlaczego wyrzuciła Bibi z programu! 

Nathalia z "Hotelu Paradise" komentuje decyzję Krzyśka i swoje odejście z programu. Była już uczestniczka trzeciej edycji hitu TVN7 podczas relacji na InstaStories zdradziła, jak przeżyła to, co wydarzyło się w ostatnim odcinku, a przy okazji odpowiedziała na pytanie, czy jeszcze wróci do "Hotelu Paradise"! Sprawdźcie, co powiedziała Nathalia! Nathalia zdradza kulisy "Hotelu Paradise" W ostatnim odcinku "Hotelu Paradise" wydarzyło się coś, co z pewnością zaskoczyło wielu widzów. Krzysiek wskazał, która uczestniczka musi pożegnać się z programem. Krzysiek zdecydował, że będzie to Nathalia. Partnerka Marcina musiała spakować swoje rzeczy i odejść z "Hotelu Paradise". Po emisji ostatniego odcinka Nathalia skomentowała swoje odejście z programu i decyzję Krzyśka. Podczas relacji na InstaStories odpowiedziała również na pytanie, czy zobaczymy ją jeszcze w "Hotelu Paradise". Kochani dzisiaj był mój ostatni odcinek w "Hotelu Paradise", dziś odpadłam niestety z programu. Wiele emocji powróciło, jest mi smutno, uroniłam parę łez. Popłakałam sobie, ale to taka rzecz normalna. Nie było łatwo- mówiła Nathalia. Czy wrócę? Zobaczycie, czy jeszcze namieszam, czy jeszcze dam radę się zrehabilitować- nie mogę spojlerować (...) Co mogę powiedzieć jeśli chodzi o moje odpadnięcie? Czułam, że to mogę być ja, czułam, że jednak Krzysztof może mnie wytypować tego dnia. Nathalia skomentowała trudną decyzję Krzyśka przez którego musiała odejść z programu. Uważam, że był z tych uczestników, jeśli chodzi o facetów, jedyną osobą, która by to zrobiła. Żaden z reszty facetów by się na to nie odważył, by tego nie zrobił, ponieważ trzymaliśmy się bardzo i wiem, że reszta z nich by mnie nie...